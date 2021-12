Una gran estrella de luces en el cielo de Olmos por idea de una comerciante

Cada 8 de diciembre en las casas y los comercios es una costumbre armar los arbolitos y las ornamentaciones navideñas.

En la localidad de Lisandro Olmos, más específicamente en su principal arteria comercial la avenida 197, ya comenzó a vivir el espíritu navideño con una gran Estrella de luces de unos 3 metros en la altura del Maxikiosco "Orne" de Ana María Orozco, en la esquina de 197 casi 44.

Además, el resto de los comerciantes se pusieron de acuerdo para iluminar la arteria para que sea un atractivo para vecinos y clientes.

Con la finalidad de interiorizarse del tema dialogamos con Ana, que posee dos comercios en la arteria y es una creativa a la hora de embellecer el lugar.

Sobre la Estrella dijo que "para los comercios en general no fue un año fácil pero pensé en regalarle a la gente que me acompaña todo el año esta hermosa ornamentación que se me ocurrió y bueno le pusimos con mi equipo toda la buena onda pensando en vivir el espíritu navideño pese a la pandemia. Todos los años trato de hacer algo nuevo. La estructura de hierro me la armó Brian Silveri y la amuró con todas las medidas de seguridad".

Agregó que "también los comerciantes decidieron hacer un aporte cada uno y entre todos vamos a comprar luminarias para ornamentar en estas fiestas fiestas la avenida".