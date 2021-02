En La Plata viaja en micro el 35% de la gente que lo hacía en la prepandemia

A 288 días desde que, a mediados de marzo pasado, se decretara el inicio de la cuarentena, que se fue flexibilizando con el correr de los meses hasta la actual etapa del distanciamiento, el uso del transporte público en la Ciudad está al 35 por ciento de los niveles previos a la pandemia. Según las cifras que maneja la Municipalidad de La Plata, si en promedio en 2019 se registraban unos 500 mil pasajeros de micro al mes en las líneas que circulan por nuestra ciudad, actualmente esa cifra ronda entre 140 mil y 200 mil mensuales.

La merma de pasajeros en el transporte público es, como se apuntó, muy notoria. Está claro que se debe, en gran medida, a que el servicio -en los papeles- está restringido a los trabajadores esenciales. Aunque en la práctica los usuarios afirman que no siempre se cumple, ya que los controles son esporádicos y “mucha gente necesita viajar y no tiene medios para hacerlo en taxi o remís”, afirman.

“Yo vengo de La Granja y viajé bien. Tomo dos micros, aunque trato de hacerlo lo menos posible. El micro no viene lleno, no viaja gente parada. Supongo que es porque no dejan subir muchos. Se viaja con barbijo”

Mirtha

Usuaria

Si bien la cantidad actual de pasajeros está lejos de los niveles de la 2019 representa una mejora respecto a los primeros meses de la pandemia, cuando los boletos vendidos llegaron a desplomarse hasta 93 por ciento.

Desde el Municipio explicaron que el uso del servicio repuntó algo tras la disposición oficial que habilitó a que “excepcionalmente, en los horarios de mayor requerimiento del servicio y ante el exceso de demanda, la capacidad podrá ampliarse hasta diez pasajeros de pie, dando cumplimiento a las recomendaciones sobre distanciamiento social en el interior de los vehículos”.

Cuando se permitió que algunos pasajeros circulen parados la cantidad de boletos vendidos se fue incrementando “poco a poco”, afirman en la Comuna. Se indicó que antes de noviembre -cuando comenzó a regir la nueva normativa- se venía usando entre 30 y 35 por ciento de lo que se utilizaba en la prepandemia; entre noviembre y diciembre el uso del servicio “tuvo picos del 45/55 por ciento”.

“Hay algunos colectivos que permiten diez personas máximo paradas y otros que van llenos. Trato de tomar micros que no vayan tan llenos. La frecuencia sigue igual. No permiten subir sin barbijo”

Brenda

Usuaria

Pero en verano, por cuestiones estacionales, la cantidad de gente que usa los micros volvió a caer. “Unas 140 mil personas por día toman micro, cuando en diciembre la cifra trepó a los 200 mil; es decir actualmente se volvió a los números de noviembre de 2020, un 30/35 por ciento respecto al promedio del 2019”, señalaron desde la Comuna.

¿Cuántos vehículos cubren los servicios? “En verano se calculan unas 450 unidades por día en toda la ciudad, pero en una época común del año se calcula que son un 25 por ciento más aproximadamente”, se indicó.

El impacto de la pandemia también motivó ajustes en las frecuencias, que se estiman atendiendo a la demanda. “Históricamente había un servicio normal que abarcaba de marzo a diciembre y un servicio de verano. Con la pandemia cambió el uso del transporte, ya que hoy lo utilizaba bastante menos gente. Y la frecuencia se atiende en función de esa demanda. Hay horarios pico que abarcan de 7 a 10 de la mañana para el ingreso a la Ciudad, donde la gente se traslada de la periferia al centro. Lo mismo ocurre a la tarde, pero de manera inversa, del centro a las localidades. Las zonas con mayor demanda son oeste, este, sur, norte (en ese orden)”, se aclaró.

“Se viaja bien, aunque a veces va mucha gente. Ya no se respeta tanto lo de los esenciales. A veces cuando van muy llenos los micros siguen de largo y tenés que estar esperando otros. Las frecuencias están igual”.

Victoria

Usuaria

EL DIA recorrió distintas paradas para tomar testimonios de los usuarios, quienes en líneas generales coincidieron en que las frecuencias se mantienen prácticamente como en la prepandemia.

Victoria, que aguardaba su micro en una parada céntrica comentó que “se viaja bien, aunque a veces va mucha gente. Ya no se respeta tanto lo de los esenciales. A veces cuando van muy llenos los micros siguen de largo y tenés que estar esperando otros. Las frecuencias, para mí, están igual”.

Otra usuaria, Brenda, comentó que “hay algunos colectivos que permiten diez personas -máximo- paradas y otros que van llenos. Hay líneas que permiten gente parada y otros que no. Trato de tomarme micros que no vayan tan llenos. La frecuencia sigue igual que antes de la pandemia. Yo me tomo mayormente dos micros. Así que lo hago con todos los cuidados. El barbijo se respeta. Las empresas no te permiten subir sin barbijo y los choferes no les dejan directamente”, expresó.

LAS CLASES, UN DESAFÍO

Ahora bien, lo que podría llegar a exigir al servicio en tiempos de pandemia es el regreso de las clases presenciales, que en la Provincia está previsto para el 1 de marzo, aunque en principio sería en una modalidad combinada con las virtuales.

Es que esta semana el Gobierno oficializó la extensión en todo el país del distanciamiento priorizando el retorno de las clases presenciales.

“Yo viajo en el Este y viajo bien. Estoy viajando todos los días y creo que las frecuencias están como siempre. La gente necesita viajar y no todos estamos en condición de viajar un taxi o remís”

Aidé

Usuaria

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispone -en todo el país- el inicio de clases con presencialidad de docentes y alumnos, medida que se instrumentará de acuerdo a los parámetros del Consejo Federal de Educación.

Por esa norma, además, los docentes y personal no docente, alumnos y sus acompañantes quedarán exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de pasajeros y deberán tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación.

Actualmente y hasta marzo, los micros en La Plata circulan con horarios de verano. Lo mismo pasa en CABA, donde las clases comenzarán el próximo 17 de febrero, por lo que la oferta de colectivos es un tema de agenda. Desde el Gobierno nacional deslizaron que las jurisdicciones trabajan juntas para coordinar su disponibilidad en el regreso a clases. Y mientras CABA pide una mayor oferta de colectivos en los horarios escolares, desde Nación se propuso que los alumnos ingresen en forma escalonada. De esta manera, sostienen, se descongestionaría la hora pico de la llegada. Es posible que una estrategia similar se encare en nuestra región.

450 UNIDADES circulan en la Ciudad a esta altura del año, en las diferentes líneas, para cubrir los recorridos. Eso porque estamos en enero. Desde la Municipalidad de La Plata estimaron que en una época común del año son un 25 por ciento más. circulan en la Ciudad a esta altura del año, en las diferentes líneas, para cubrir los recorridos. Eso porque estamos en enero. Desde la Municipalidad de La Plata estimaron que en una época común del año son un 25 por ciento más.