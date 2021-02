Arranca la Copa de Campeones

Después de casi un año sin actividad oficial producto de las restricciones por la pandemia del coronavirus, la Liga Amateur Platense pondrá en marcha el tradicional torneo Copa de Campeones, que reúne a aquellos equipos que alguna vez se coronaron campeones de primera división. Y en ese sentido, esta tarde a partir de las 17 arrancará la fase inicial (octavos de final) con la presencia de Defensores de Cambaceres (invitado especial para la ocasión), que competirá con una formación conformada por juveniles.

La competencia será a simple eliminación, es decir, que aquel que gane, seguirá en carrera; mientras que para el perdedor será la despedida. La jornada contempla estos partidos: Curuzú vs. San Lorenzo (411 y 21a, Villa Elisa); Nueva Alianza vs. Villa Montoro (155 y 38); San Martín (LH) vs. Everton (58 y 145); ADIP vs. For Ever (10 y 485); Unidos de Olmos vs. Brandsen (52 y 229, Etcheverry); CC. Tolosano vs. Fomento (528 bis y 116); Cambaceres vs. Villa Lenci (Camino Rivadavia y Quintana, Ensenada) y CRIBA vs. Estrella (2 y 611).

TORNEO PREPARACIÓN

También esta tarde desde las 17 se pone en marcha el Torneo Preparación, Copa Marcelo Farías, con la presencia de varios equipos afiliados directamente a la Liga y otros que actúan habitualmente en el Torneo Proyección.

Los 16avos de final tendrá estos partidos: 5 de Mayo vs. CRISFA (7 y 629); Gonnet vs. Abastense (528 bis y 116); Peñarol vs. San Juan (B) (203 y 39); Tricolores vs. Gonnet (Proyección) (94 y 4); Asociación Iris vs. Everton (143 y 517); Porteño vs. Romerense (en 143 y 517, a las 14:30); Universitario de Berisso vs. FRIENDS (60 y 126); Independiente de Abasto vs. Los Dragones (207 y 525) y Ateneo Popular vs. Alumni (532 y 117). También hoy está prevista la realización de la segunda fecha de la Copa Despedida para la categoría 2009.