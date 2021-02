Se acumulan reclamos por las líneas telefónicas que quedan fuera de servicio

No cesan los reclamos de los usuarios que no logran que les reparen sus lineas de telefonía fija. Uno de los que se quejó fue Enrique, el titular de la línea 424-1515, quien dijo que “desde hace 10 meses” su teléfono no funciona. Hizo varios reclamos y no hubo manera que se lo solucionaran, explicó. Por otro lado, también se quejó fue Luis, el titular de la línea 451-5153, que hace 50 días que no funciona, según explicó el damnificado.