VIDEO.- Llamó al 144 y tardaron más de 25 minutos en responder: "No digan que el Estado nos protege"

Diego Bárbara es un platense que, junto a una familiar, llamó al 144 para hacer una consulta sobre violencia de género. El llamado demoró tanto en ser atendido que pasaron 25 minutos.

"No puede ser, justo en un momento que están todos hablando de la importancia de cuidar a las mujeres suceden estas cosas, después que no se llenen la boca hablando que el Estado nos protege", le dijo a EL DIA luego de hacer la denuncia en las redes sociales.

El hombre contó que en el inicio de la llamada una operadora, grabada, dice que si el problema es una urgencia se debe llamar al 911. "Por suerte lo nuestro era una consulta porque sino...".

"No puede ser, es el llamado más importante de una mujer y le van a derivar a otro número, no me parece", destacó y dijo que esa voz grabada se escucha en el inicio y luego pasados los cinco minutos.

"¿Si una mujer se siente intimidada y toma la decisión de llamar a vos te parece que puede esperar tanto?", se preguntó en el final.

Esta noticia toma mayor notoriedad por lo sucedido con Úrsula, la niña de Rojas que había denunciado por todos los medios a su pareja pero la Justicia miró para otro lado y semanas después apareció muerta en un zanjón de la ciudad.

NÚMEROS QUE ASUSTAN

Las comunicaciones por violencia de género a la línea 144 durante 2020 aumentaron un 21,4% promedio respecto a 2019, con 108.403 llamados recibidos, el 90 % de ellos vinculados a casos de violencia doméstica, informó el año pasado el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad.

La cartera destacó que a partir de los efectos del aislamiento "los totales de comunicaciones mensuales del 2020 siempre superaron a los del 2019", aunque a partir de la vigencia del aislamiento también se ampliaron los canales de comunicación, incluyendo al Whatsapp y al e-mail.

En abril de 2020 se recibieron un total de 1.739 comunicaciones más (+23%) que en abril de 2019. En mayo el aumento fue de 2.039 comunicaciones (+27%), en junio de 1.217 (+18%); en julio de 1.859 (+25%); en agosto de 1.856 (+25%); en septiembre de 1.048 (+16%) y en octubre de 843 (+16%), lo que da un promedio de un 21,4%..

Entre quienes sufrieron violencia psicológica, el 67 por ciento también manifestó haber padecido violencia física y el 37% afirmó haber soportado violencia económica y patrimonial. Un 13 por ciento denunció hechos de violencia sexual y en el 14% de los casos de ataque físicos se utilizó un arma de fuego o punzocortante.

El 98 por ciento de las personas que se comunicaron con la línea fueron mujeres. El 63% tiene entre 15 y 44 años, el 2% (677) se encontraban embarazadas y el 3% (767) padecían algún tipo de discapacidad.