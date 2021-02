Tras la denuncia pública, vacunaron a gran parte del personal de Salud del hospital El Dique

En la edición de hoy del diario EL DIA un vocero de la Comisión Pro Defensa del Hospital El Dique de Ensenada, Alejandro Villanueva, denunció que mientras el personal del nosocomio no había sido vacunado, un importante grupo que no es personal de salud sí recibió la vacuna en ese lugar.

"Han traído a vacunar a un montón de gente que no pertenece al Hospital, entre ellos familiares y jóvenes que no son personal sanitario, mientras cerca de 70 trabajadores que venimos trabajando durante la pandemia seguimos sin poder vacunarnos porque cuando vamos nos dicen que no hay", denunció Villanueva.

Pero el mismo doctor, en diálogo con este medio, reveló: "Misteriosamente, luego de la publicación de ese artículo hoy vacunaron a casi 35 personas, de las que veníamos reclamando".

Según Villanueva, en el hospital también se inoculó hoy a una buena cantidad de personal de la Salud que llegó proveniente desde diferentes localidades del Conurbano.

"No sé porqué hacen venir a personal de otras ciudades cuando todavía no recibieron todos los que trabajamos acá la primera dosis", continuó y volvió a denunciar que en las últimas semanas familiares, amigos y militantes fueron vacunados en el Hospital El Dique.

EL DIA quiso comunicarse con las autoridades del nosocomio pero no fue posible: no quisieron aceptar el diálogo.