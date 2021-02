En Los Hornos y en Lisandro Olmos, ola de robos y fuerte reclamo vecinal

El lunes a la madrugada, en 152 entre 64 y 65, una cámara de seguridad de un particular filmó un asalto a mano armada. Cerca de las 5.30, un joven que circulaba en bicicleta -iba a trabajar- escuchó el motor de una moto que dobló desde 65 a 152. Giró la cabeza justo cuando uno de los sujetos a bordo del rodado le gritaba que se detuviese. No faltó agregar nada más, y la víctima supo enseguida que se trataba de un atraco.

Frenaron casi en la esquina de 152 y 64, los tres. El acompañante se bajó del vehículo, arma en mano, y le ordenó que entregase la mochila y el teléfono. Sin ofrecer resistencia, el damnificado obedeció y los delincuentes escaparon a toda velocidad con sus pertenencias.

El hecho no tuvo nada singular, pero funcionó como un catalizador para los vecinos de Los Hornos que aseguraron estar “hartos” de la inseguridad y por ese motivo anunciaron una movilización para el sábado. Además, ayer a las 14 horas se reunieron con personal jerárquico de la Departamental La Plata, funcionarios de la Provincia y el flamante comisario de la seccional tercera, Juan Navatta, quien reemplazó a Juan Soler. Según confiaron frentistas consultados, este último se fue “en malos términos”, puesto que aseguraron que “nunca nos quiso atender y hasta tuvimos que juntar más de 300 firmas para que comparezca en un encuentro al que nunca vino”.

Gustavo Celestre, representante de la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), señaló en diálogo con este diario que “la gente les presentó los problemas que tenemos y nos dijeron que van a replantear las cuadrículas de la zona, que se iba a tratar de formar un foro de seguridad con participación de civiles y a trabajar en contacto más estrecho con la comunidad, con los comerciantes y los vecinos”. Asimismo, “dijeron que van a implementar operativos de tránsito para controlar a las motos y les pedimos más patrulleros”, indicó Celestre.

En tanto, sostuvo que “está desbordado en todos lados, muy difícil, pero por lo menos dieron la cara. Quedamos en que en 15 días nos volvemos a juntar”, y agregó que “lo bueno del nuevo comisario es que es hornense y tiene una manera de trabajar que nos da tranquilidad, no se queda en la oficina. Vamos a tratar de cooperar e impulsar a que la gente denuncie”.

Mañana se movilizarán por la avenida 137 entre 61 y 62, desde las 18 horas.

TAMBIÉN EN OLMOS

Por otra parte, a raíz “de todos los sucesos que están pasando en Olmos con los robos”, ayer por la noche un numeroso grupo de vecinos se juntó en la esquina de 197 y 45 para tratar la problemática, destacó Carlos Cardellini, un frentista de la zona.

En esa línea, el propietario de la pizzería “Pachi”, situada en 197 entre 44 y 45, resaltó que “ayer (por el miércoles) por la 197 de 44 a 47 anduvieron probando suerte en todos los negocios para ver si podían entrar en alguno”. Y explicó que la reunión fue motivada por los atracos “que hubo en la zona, sobre todo a los agricultores, y la falta de presencia policial”. Esa situación, agregó, “está pasando muy seguido, no hay patrullas, no hay caminantes, no hay nada y es algo que viene ocurriendo hace rato”.

Pachi remarcó que “lo que pensamos es hacer primero esta asamblea y después escribir una nota con firmas para presentar” ante las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial. “De la gente que vino hoy (por ayer), le han robado a todos. En el barrio hay muchos vendedores ambulantes que no sabemos de dónde vienen y creemos que son entregadores, son cosas que antes no pasaban. Hace 34 que tengo casa de comidas, y por la 197 de 532 a 520 es tierra de nadie”, cerró.