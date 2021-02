Amenazan a una familia con los cuchillos que hallan en su casa

Cinco minutos bastaron para que una familia quedara sumergida en una atmósfera de terror, espanto e incertidumbre, a raíz del brutal robo que sufrió el pasado lunes, alrededor de las 3 de la madrugada, en su casa ubicada en 528 entre 139 y 140.

Al menos tres sujetos ingresaron a la vivienda y sorprendieron al dueño de casa cuando se encontraba en la cocina inspeccionando qué sucedía en su propiedad después de escuchar a sus mascotas ladrar.

“Todo pasó muy rápido y ni cuenta me di cuando los tenía encima. Uno me apuntó con algo que parecía un revólver, mientras otros dos tomaron unos cuchillos que estaban sobre la mesada”, relató a este diario el damnificado.

El hombre de 60 años, que pidió mantener a resguardo su identidad, señaló que, tras amenazarlo, comenzaron a caminar por el domicilio hasta que se encontraron con su esposa en la habitación y la obligaron a trasladarse a la cocina.

“Te vamos a matar. Dónde tenés la plata”, señalaron una y otra vez los delincuentes, al tiempo que apuntaban a la pareja y registraban los muebles de la morada.

“Varias veces tuve que repetir que no tenía plata. Soy laburante y vivo el día a día. Por eso me sorprendió cómo me hablaban, como si estuviesen seguros de que tenía ahorros”, explicó.

Después de varios minutos de tensión y nerviosismo, el ladrón que parecía estar al mando decidió ponerle fin al atraco.

“No se si me habrá creído lo que le decía. Lo cierto es que a uno le di los mil pesos que tenía y les ofrecí que se llevaran lo que quisieran. Tomaron una cafetera, una tostadora, una bicicleta y se fueron”, precisó la víctima.

Señaló que horas después encontró la puerta de su garaje barreteada y la pared dañada, ya que también intentaron arrancar una TV que está amurada a la pared.

“Mi señora no puede dormir ahora. Estamos horrorizados con lo que pasó”, indicó el vecino.

En la misma línea denunció que los hechos de inseguridad en el barrio se han convertido en moneda corriente, “con pibes en moto que te asaltan a cualquier hora”.

“Siempre uno ve en la tele los robos que sufren otros. Pero cuando te pasa a vos tomás dimensión de la dura situación que estamos viviendo”, sostuvo.