Renda, orgulloso de ser el técnico de Gimnasia

La dirigencia del básquet albiazul se movió rápido por lo que el conjunto superior de básquet ya cuenta con entrenador tras la salida de Mauro Tartaglia. El nuevo técnico para encarar la próxima Liga Argentina es un viejo conocido del club de calle 4. Se trata de Fabián Renda (53 años), que se venía desempeñando en la coordinación de las categorías formativas de la institución.

Renda fue el apuntado desde un primer momento por el departamento de básquet y como le había dicho a este medio en la nota que se publicó en la edición de ayer: “siempre que se fue un técnico me vieron a buscar y me ofrecieron el cargo”. A propósito, el nuevo entrenador le reconoció ayer a este propio diario que “no le podía fallar a Gimnasia, ya que el torneo está a pocos días de ponerse en marcha. Por otro lado, le quiero agradecer a la dirigencia por la confianza que depositaron en mi persona”.

A propósito, Renda conoce bien al plantel ya que desde su posición de jefe de equipo también tuvo la responsabilidad del armado del conjunto mens sana para afrontar la presente temporada de Liga Argentina (la segunda categoría del básquet argentino), que en esta oportunidad se disputará por el sistema de “burbuja” como consecuencia de la pandemia de Coronavirus.

Renda refrendó que “nunca quise tomar el cargo del equipo principal, porque desde que me formé como entrenador siempre me dediqué a las categorías formativas, porque es el área en que me gusta desenvolverme en el básquet. Entiendo que esta es una situación muy particular ante la ida de Mauro (Tartaglia) por eso voy a dar lo mejor de mí desde el banco”.

Cabe destacar que Fabián Renda, además de ser ex jugador de club, fue asistente de Bernardo Murphy, Rodolfo Pássaro y Facundo Petracci y hasta que el año pasado se canceló el torneo de la Asociación Platense de Básquet, como consecuencia de la pandemia de Covid, era el entrenador del equipo albiazul en dicho certamen.

“Si bien mi intención no era hacerme cargo del equipo, como lo dije, ahora que me dieron la responsabilidad de estar frente del plantel vengo para quedarme para que todos estos jugadores tengan la continuidad dentro de este proceso de trabajo. Conozco a todos muy bien y si más adelante tengo que regresar a las categorías menores, volveré”, agregó Renda, que tendrá como colaboradores a los que se venían desempeñando con Tartaglia.

Gimnasia estará debutando en la Liga Argentina de Básquet el próximo viernes 19 del corriente mes, cuando enfrente a su par de Tomás de Rocamora en la “burbuja” que tendrá como sede al gimnasio del club Lanús. Renda contará en el equipo con el experimentado base Nicolás Gianella (42 años) y a la flamante incorporación del pivote Matías Nuñez (1,95 metros), que tuvo su último paso por Racing de Avellaneda en el torneo Federal.

CAMPUS EN EL POLIDEPORTIVO

Se encuentra abierta la inscripción para el Campus “Disciplina”, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 del corriente mes, en el Polideportivo “Víctor Nethol” de Gimnasia. Se trata de un programa de perfeccionamiento técnico orientado a impartir conocimientos y destrezas en las jugadoras y jugadores de básquet en formación de 10 a 18 años, que se desarrollará bajo todos los protocolos sanitarios vigentes. Los cupos son limitados y la inscripción está abierta. Para realizar consultas, los interesados se pueden comunicar al 15-5545938 y 15-5545938.