Polémicas nominaciones: los Globos de Oro abrieron el camino al Oscar

Se esperaban unas nominaciones impredecibles. 2020 fue un año raro, sin cines, a causa de la pandemia, y con la explosión de los servicios on demand que generaron una cantidad de contenidos tal que provocó que, a la hora de pensar en favoritos para los Globos de Oro, cuyas categorías se conocieron ayer, nadie podía señalar uno solo, como ocurría en tiempos de menos opciones televisivas.

Pero por la reacción entre la crítica especializada y las redes sociales quedó claro que, si bien nadie sabía qué esperar, nadie esperaba esto: los Globos de Oro, que se celebrarán el 28 de febrero, anunciaron un listado de nominaciones plagado de ausencias, inclusiones inesperadas y una notoria falta de diversidad que convirtió en trending topic en cuestión de minutos a los primeros grandes premios que se celebrarán camino a los Premios de la Academia.

Este año las omisiones tienen cinco destacados nombres: Zendaya, Meryl Streep, Tom Hanks, Sophia Loren y Spike Lee, quienes a pesar de encandilar a público y crítica no han convencido a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Con tanto donde escoger siempre se cuelan algunas sorpresas, como la inclusión de “Emily in Paris”, que estaba fuera de todas las quinielas (fue fuertemente criticada, por insulsa) y que competirá por la mejor serie de comedia. Pero a la Asociación de Prensa Extranjera le gusta jugar a la diferencia, y esta vez las ausencias han resultado demasiado chirriantes...

Por eso, algunos medios estadounidenses se han mostrado muy duros con la organización de estos premios. Deadline califica algunas elecciones de “chiste” y el diario Los Angeles Times acompañó el listado con un artículo muy crítico.

Todos señalaron además la falta de diversidad: no fue nominado Spike Lee y su “Da 5 Bloods”, que sigue a un escuadrón de soldados negros que estuvieron en la Guerra de Vietnam. Tampoco competirán “Ma Rainey ‘s Black Bottom”, “Judas and the Black Messiah” y “One Night in Miami”, todas ellas historias protagonizadas por personajes afroamericanos.

Y mientras faltan estas, otras inclusiones han sido igual de polémicas. El musical “Hamilton” competirá por mejor comedia o musical con una cinta que consiste en una función de Broadway grabada en alta definición, por ejemplo. Tampoco han caído bien las nominaciones de Al Pacino por su papel en la desapercibida serie “Hunters” y de James Corden por “The Prom”.

LOS NOMINADOS

Más allá de las polémicas, los Globos de Oro tienen cada año el honor de abrir la temporada de alfombra roja, camino al Oscar, y a pesar de que debido a su poca representación sus ganadores pocas veces coinciden, no deja de ofrecer los primeros indicios sobre los posibles grandes ganadores de los Premios de la Academia.

Sin embargo, en las nominaciones de los Globos de Oro dominó un viejo enemigo de los Oscar: Netflix aplastó a la competencia en las nominaciones de cine gracias a “Mank” y “El juicio de los 7 de Chicago”, las películas con más candidaturas pero que tendrán que superar a un enorme obstáculo en su camino: “Nomadland”, la favorita hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood, que se estrenará en cines argentinos en abril, justo antes de la gran ceremonia de la industria. Completan la categoría dramática “The Father” y “Promising Young Woman”, mientras que en comedia competirán la mencionada “Hamilton” con “Palm Springs”, “Borat Subsequent Moviefilm”, “Music” y “The Prom”.

Netflix pudo darse esta “panzada” de nominaciones (22 en total, a 15 de Amazon Prime Video) gracias a que un año de salas cerradas obligó a las distintas asociaciones del cine a abrir sus puertas a las películas estrenadas on demand, y, claro, coronó la jornada de jolgorio con otras 20 nominaciones en las categorías televisivas: la segunda en esta lista es HBO con “solo” 7 candidaturas.

Durante años, Netflix y HBO han competido cara a cara por el control de los premios televisivos pero, en esta ocasión, la primera domina de manera indiscutible, gracias a las nominaciones de “The Crown”, “Ozark”, "Gambito de dama" y “Unorthodox”, fenómenos televisivos del año, y a sorpresas como “Emily in Paris”. “The Crown” parte como la gran favorita de la edición: se medirá en el género dramático contra “Ozark”, “Ratched”, “Lovecraft Country” y “The Mandalorian”.

En comedia, “Schitt ‘s Creek” llega a la casilla de salida como gran favorita: competirá con “Emily in Paris”, “The Flight Attendant”, “The Great” y “Ted Lasso”.

Por su parte, el formato de serie limitada “Gambito de dama” y “Unorthodox”, dos de los fenómenos televisivos del año, recibieron sus correspondientes candidaturas. “Normal People”, “Small Axe” y “The Undoing” completan la batalla por el Globo de Oro a la reñida categoría.

En este apartado habrá participación argentina, pues la actriz criada en el país Anya Taylor-Joy, que también tiene nacionalidad británica y estadounidense, competirá por la estatuilla a mejor actriz tras protagonizar “The Queen ‘s Gambit”.