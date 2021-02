Murió Abel Román, un enamorado de la Ciudad

Le gustaba presentarse como Abel Román, de La Plata, por el simple orgullo de pertenecer a la Ciudad. “Y así lo hice hasta los 60 años -contó alguna vez-, pero después tuve que empezar a presentarme como el papá de Dolores, el papá de Luciano, el papá de Leandro, el papá de Andrés. Y de grande empecé a ser el abuelo de…”.

Abel Blas Román había nacido el 11 de julio de 1941 en Gonzales Chaves y, pese a la rica trayectoria forjada en las arenas políticas de la Ciudad, el mayor orgullo que atesoraba era el que le daba su familia. “Es mi gran producción -aseguró en una de sus últimas entrevistas-, es lo que me llena el pecho, el alma. Todas las otras cosas están llenas de cuestiones amargas y dulces. De fracasos, entre comillas, de derrotas, de triunfos de vez en cuando. Pero ante el Supremo, si me preguntase qué tiene usted de bueno, le diría eso: ‘tengo a mi familia’”.

Hincha apasionado de Gimnasia, pasión que heredó de su padre, Abel llegó a nuestra ciudad a los 10 años y desde entonces no sólo la tomó como propia sino que la hizo -con dedicación encomiable- su lugar en el mundo. Con María Arrechea, su fiel compañera, tuvo cuatro hijos: Luciano, Andrés, Leandro y Dolores. Y a través de ellos llegaron los nietos.

SUS COMIENZOS

Se había recibido de bachiller en el Colegio “Sagrado Corazón” y en 1963 se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Fue Consejero Académico de la Facultad de Derecho de 1961 a 1962 en representación de los estudiantes y luego ocupó el cargo de Secretario Municipal de González Chaves entre 1963 y 1966. En la Universidad, desde 1968, fue profesor en la asignatura Introducción al Derecho y fue docente de Derecho Usual en el Instituto Superior de Ciencias Sociales de La Plata desde 1975 a 1979. En 1976, además, se convirtió en Consejero Titular del Colegio de Abogados de La Plata, donde estuvo hasta 1980.

Pese al empeño que le ponía a todo, nunca hizo a un lado su espíritu deportivo. Al contrario: jugó al básquet en Platense y también al tenis, donde representó a su querido Lobo. “Me ofrecieron muchas veces ser presidente de Gimnasia -declaró una vez en televisión-, pero siempre dije que no. En un programa que hacía Daniel Bayo le dije: ‘le he visto la otra cara a la política y no me ha gustado; conozco la otra cara de la Justicia y tampoco me gusta. Dejame tener el alma pura en algo, no saber de los negocios ni de los intermediarios, dejame ir a la cancha con mis nietos, ponerme contento cuando ganamos, ponerme triste cuando perdemos y que en este cachito de mi alma haya un poco de pureza…”.

EL POLÍTICO, EL PLATENSE

No siendo nativo de nuestra ciudad, Abel dedicó su vida pública -ya sea como intendente entre 1981 y 1983, o como creador del primer partido vecinal (AMUPLA) que tuvo representación en el Concejo Deliberante a lo largo de las décadas del 80 y del 90- a consolidar la idea primigenia de los fundadores, en el sentido de considerar a La Plata como ciudad matriz del encuentro político entre los argentinos.

De modo que, en todas las circunstancias que enfrentó, hizo de la vida pública un ejercicio de mesura, de espíritu conciliador. Una sonrisa de Román, algún chiste suyo, calmaban las aguas en reuniones que amagaban con ser tempestuosas. Esa cualidad no le impidió actuar con firmeza, como cuando defendió los intereses municipales de los que consideró avances del CEAMSE sobre el presupuesto comunal, entablando una demanda ante la Justicia.

Sin duda fue un hombre dotado para el diálogo, al que no le faltaron afectos muy fuertes con figuras del radicalismo, del peronismo y de las demás fuerzas políticas. En su condición de Intendente, la conformación de su gabinete, con representantes de diversas extracciones, ya había dado testimonio de la amplitud de miras con que inició su gestión, coincidente con la etapa pre-democrática que desembocaría en las elecciones de 1983.

Como jefe comunal no tomó ninguna medida sobre aspectos que hicieran a los espacios públicos sin antes consultar a los vecinos y a las entidades de bien público, de modo de contar no sólo con asesoramiento sino con consensos. Su administración resultó ser pujante y no existieron objeciones a la transparencia con la que se manejó.

A Román le tocó conducir los festejos del centenario de la Ciudad y lo hizo, desde su solidez cultural, abordando todos los ángulos propios de su función. Reclamó y logró de la Provincia un “regalo” para esa fecha y ese obsequio fue, nada menos, que el edificio del Pasaje Dardo Rocha que pertenecía al dominio provincial, al que convirtió en poco tiempo en un centro cultural que dinamizó a la ciudad.

Convocó a expertos en distintas materias, los puso a trabajar y allí surgió el libro “La Plata, Ciudad Milagro”, convertido hoy en uno de los testimonios que más consultan los historiadores cuando quieren conocer los antecedentes urbanísticos e históricos, los primeros poetas, los primeros diarios, las industrias y los templos inaugurales de la capital provincial.