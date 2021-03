VIDEO.- Vecinos de la periferia se concentraron para exigirle a Berni acciones de seguridad

Vecinos de Tolosa, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Puente de Fierro y otros sectores de la periferia platense y en su mayoría se reconocieron como "zonas postergadas", se concentraron ayer frente al ministerio de Seguridad bonaerense para exigir medidas urgentes que frenen la ola de delitos que padecen. Los manifestantes, en considerable número, se autoconvocaron por las redes sociales y pidieron que el ministro Berni los reciba.

"No queremos que nos atienda un portero que nos traiga un papel y después no pase nada, como hacen siempre", señalaron.

Entre otros testimonios recogidos en el lugar por ELDIA.COM, Marcela de Villa Elvira dijo que "no se puede salir a la calle y al volver uno tiene miedo de perder la vida".

La mujer sostuvo que "le roban a la gente que sale a trabajar y al otro día nos enteramos que ya están en libertad".

"Vivo sola con mis hijos, me robaron dos veces la bicicleta que uso para ir a trabajar. Llamo al 911 y me dicen que no hay patrulleros.", señaló otra vecina.

Otro poblador de la zona, de apellido Méndez dijo que "me rompieron la puerta patadas, tuve que poner cuatro candados en el garaje" en tanto Rubén señaló que: "en la cuadra de mi casa han robado a todos, es constante la preocupación por mis hijos cuando salen a trabajar".

Valeria por su parte dijo que "la bronca de todos es que somos pobres, vivimos en casillas, vivimos en el barro y por eso no nos atienden. Todos tenemos criaturas, la pandemia nos reventó a todos. No hay seguridad para nosotros, no nos dan bolilla", señaló, para agregar que los ladrones "son del barrio y decís no puede ser que me esté robando alguien de acá. Mi marido sale a trabajar dignamente con el carro pero los delincuentes salen".

A Berni le piden una garita de seguridad en 11 y 95 y mayor presencia policial. "Hay gente que se rompe el lomo laburando y cuando pasa algo llamas a las dos de la mañana y (la policía) no vienen.", agregaron. Los manifestantes dijeron que "Nos vamos a quedar hasta que alguien dé la cara".