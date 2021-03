Beatriz Sarlo: "Me autocritico fuertemente, no debí decir por debajo de la mesa"

Beatriz Sarlo habló esta tarde luego de que se presentara ante la Justicia y asegurara que quien le ofreció vacunarse antes de su turno fue la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, y aseguró que no debió decir que la propuesta fue “por debajo de la mesa”.

"Que me disculpe la Provincia por utilizar mal la expresión, no debería haber dicho por debajo de la mesa", precisó en diálogo con el programa radial "Mejor país del mundo", en donde añadió: "Me autocritico fuertemente, no debí decir por debajo de la mesa".

Por otro lado, se mostró molesta por la rapidez en que se filtró los e-mails que entregó a la Justicia junto a su declaración: "Yo aporté mails a la causa, no para que salieran de algún modo en Comodoro Py. Uno pasa por ahí y a los 5 minutos puede trascender a la opinión pública".

Yendo puntualmente a lo sucedido, precisó: "El gobernador puede decir que era pública la campaña, pero yo no tenía por qué enterarme. Si voy a participar en algo necesito saber quienes otros van a participar. Nunca pongo mi firma, mucho menos mi cara".

Y añadió: "No tengo inconveniente que se diga que yo estoy de acuerdo con darse la vacuna y yo me la daría cuando me toque. Cuando me toque iría corriendo a vacunarme, pero cuando me toque".

Siguiendo por la misma línea, lanzó: "Cualquier cosa que se haga fuera de los protocolos legales comienza siendo por debajo de la mesa. Para empezar ni siquiera vivo en la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué Provincia está reclutando intelectuales porteños, el único nombre era yo. No estaban los otros nombres".

Ante la consulta sobre la esposa de Kicillof, indicó: "Que yo sepa no es funcionaria. Teníamos una relación buenísima, era una excelente estudiante".

Por último, aseguró que está dispuesta "a afrontar todas las consecuencias" y que "todo lo que diga va a ser usado en mi contra".