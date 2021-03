Vacunatorio VIP: Beatriz Sarlo dijo que la esposa de Kicillof fue quien le ofreció vacunarse antes

La escritora Beatriz Sarlo declaró que el ofrecimiento de darse la vacuna cuando no le correspondía le llegó a través de Soledad Quereilhac, esposa del gobernador Axel Kicillof.

Según trascendió, ante la jueza María Eugenia Capcuhetti y el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan el desvío de dosis contra el coronavirus, declaró que "el ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de SigloXXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna".

Sarlo contó quela invitación "llegó desde provincia de Buenos Aires, a través de la esposa del gobernador de Buenos Aires, Soledad Quereilhac", quien supo ser alumna suya.

"Carlos Díaz me dijo que la idea era legitimar la vacuna a través de figuras públicas. Yo soy de Capital, no estaba anotada en el registro. Como Soledad fue alumna mía, ella es puso en contacto con mi editor", agregó.

Sarlo tiene 78 años de edad, es decir que está dentro del rango etario con prioridad para la vacunación, pero vive en capital federal y la oferta, entendió, era para inocularse la Sputnik V en territorio bonaerense.

“Yo no tendría problemas en ponerme la vacuna, pero no quería que la vacuna se transforme en un toma y daca, por vacunar a una persona conocida. Estaba esperando que me tocara, de acuerdo a mi edad y mi lugar de residencia”, refirió.

En ese contexto, aclaró: “Nunca me dijeron el lugar donde me iba a vacunar” y, ante una pregunta concreta, subrayó que “nunca se mencionó el Hospital Posadas”, uno de los lugares donde presuntamente ocurrieron las irregularidades.

"No acepté vacunarme porque tengo ética y la Justicia va a saber que pongo todo a disposición", había dicho Sarlo a la prensa al arribar a los tribunales de Comodoro Py para declarar.

Los investigadores ya escucharon como testigos a médicos y empleados del Hospital Posadas, donde eran derivadas personas desde el Ministerio para vacunarse.

También declararon ya los miembros de una comitiva del hospital que fue al Ministerio a aplicar vacunas, ocasión en la que fue el periodista Horacio Verbitsky, entre otros.