¿Qué tenés que hacer si perdiste el turno para vacunarte o si te llegó tarde?

Uno de los planteos recurrentes entre los platenses con respecto a la campaña de vacunación contra el coronavirus que impulsa el gobierno provincial, se relaciona con la notificación de los turnos para concurrir aplicarse las dosis. Se han registrado casos en La Plata de personas que, por distintos motivos, han recibido la notificación del sistema VacunatePBA varias horas después al momento asignado para la vacunación o bien tomaron conocimiento del turno con desfasajes considerables de hasta tres días ¿Cómo procede el sistema para estos casos puntuales?

Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron que la situación de los desfasajes entre la notificación y el momento de aplicación de la vacuna que se ha asignado, puede producirse por varia razones: "Por lo que detectamos, hay muchos que revisan tarde y no miran el spam y se les pasa. Y a otros, como se dan turnos de un día para el otro puede haber algún tipo de llegada a destiempo, pero que no supera las 12 horas".

Desde la cartera de salud bonaerense explicaron que ante la dinámica producida por estas situaciones el sistema confiere a las personas seleccionadas "un margen de 48 horas" de gracia para que concurran a las postas de vacunación a partir del momento que le asignó el sistema.

"Les pedimos a los vacunatorios que guarden las vacunas por 48 horas esperando que la persona que se notifica tarde, tenga ese margen para ir. Es decir, se tienen que presentar en el vacunatorio ni bien se enteren", afirmaron.

Pasado ese lapso la persona seleccionada perderá el turno. Es importante destacar, de acuerdo con lo informado por el ministerio, que en estos casos el sistema volverá a reasignar un tuno nuevo sin la necesidad de volver a inscribirse. Pero no se trata de un turno otorgado en el acto, sino que la persona deberá esperar a ser seleccionada nuevamente por el sistema.

Un caso representativo es el de Roberto Anselmino, un vecino de Villa Elisa que recibió el turno el mismo día de la vacunación pero con varias horas de diferencia: "Me llega a las 21.16 para ir a las 15.00 del mismo día ¿Qué hago? ¿Me meto en el túnel del tiempo?". En este caso el hombre no concurrió a vacunarse y perdió el turno, por lo que ahora debe aguardar a que el sistema le reasignen uno nuevo.

Otro vecino, Nicolás Ortigoza, de Berisso, contó que "el lunes 15 ingreso a la aplicación y me encuentro con que me llegó el turno el jueves 11, es decir, un turno vencido".

"Hablé con mucha gente a la que le ha llegado el turno vencido y que han ido al lugar de vacunación y se han vacunado. Yo me acerqué al vacunatorio universitario de 71 entre 1 y 115, donde me atendió un chico al que le explico mi situación. Pero me dijo que no se puede cargar la vacunación porque pasada las 48 horas el sistema no se lo permite", agregó.

"Según me explicaron en el lugar, antes concurrías con el turno vencido y te vacunaban igual, pero desde hace unos días se determinó que no se puede, entonces el sistema te bloquea automáticamente", dijo.

"Me inscribí para la vacunación desde el día 1 de la campaña, porque soy menor de 60 años y con factor de riesgo. Todos los días he revisado los canales de notificación, la página web, la aplicación y el correo. Ahora me lo tienen que reprogramar, yo soy de riesgo, se viene el invierno y corro el peligro de enfermarme. Hay mucha gente en la misma situación, está en juego la salud de la gente", lamentó.

Canales de notificación

Cabe destacar que a partir del mes en curso los avisos sobre la asignación de turnos de vacunación en el marco del plan Buenos Aires Vacunate contra el coronavirus también llegan vía mensaje de WhatsApp a los teléfonos móviles de las personas inscriptas que hayan solicitado recibir información por ese medio.



La Jefatura de Gabinete bonaerense precisó que esa opción se suma a las notificaciones que ya se estaban enviando a través de mensajes de correo electrónico y de los avisos generados por la aplicación Vacunate PBA.



De este modo, se apunta a generar una comunicación más ágil con las personas que se han registrado para ser vacunadas.