El conductor del auto que lo atropelló se fue del hospital y no aparece

Un extraño episodio en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en nuestra ciudad, tiene como protagonista a un motociclista que se encuentra internado en el Hospital de Gonnet. Según sus familiares, el conductor del auto que habría causado el accidente "desapareció" con las pertenencias de la víctimas las que le habrían sido dadas por error en el Hospital de Gonnet, donde ambos fueron llevados en una ambulancia.

El hecho ocurrió el domingo pasado cerca de las 17 en 155 y 530. Por causas a establecer, la moto que conducía Matías Cantuni, un delivery de 36 años, fue embestida por un auto Fiat Palio color rojo o bordó, cuya patente obraría en poder de la policía porque la dieron los familiares de la víctimas tras recibirla de testigos.

Tras el impacto, una ambulancia condujo al herido y al conductor del auto "los dos en la misma ambulancia", al Hospital de Gonnet donde Cantuni quedó internado debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Según contó a ELDIA.COM Cintia, prima de la víctima, "en el hospital le dieron al conductor del Palio las pertenencias de primo y lo dejaron ir. Ahora el hombre no aparece. Nos dieron una dirección y fuimos pero no existe el número. En la policía nos mandan de un lado a otro, nadie sabe qué pasó. Mi primo está internado y el que lo atropelló no aparece y tiene las pertenencias de él".

Por lo expuesto, los familiares consideran que se habría producido una extraña circunstancia por la que en principio la ambulancia llevó a las dos personas y luego en el hospital dejaron ir a conductor del auto,