Del Potro será operado otra vez en su rodilla derecha y el calvario parece no tener fin

No estaba en los planes de nadie, porque el mundo del tenis alimentaba la ilusión de verlo otra vez en acción en los Juegos Olímpicos de Tokio, como el mismo protagonista lo había considerado posible durante una ceremonia en la que se le reconoció su labor en el tenis, un par de semanas atrás, pero ayer se conoció que en el día de hoy Juan Martín Del Potro volverá a ser intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha, la misma por la que entró al quirófano en Barcelona, Miami y Berna.

El propio tandilense realizó el anuncio a través de su cuenta de Instagram y argumentó que se someterá a esta nueva cirugía porque quiere volver a jugar al tenis y su deseo es competir en los próximos Juegos Olímpicos. “Probamos muchos tratamientos conservadores y alternativos sin buenos resultados y con el doctor Jorge Chala creemos que la mejor opción es la cirugía porque sabe del deseo de volver a jugar al tenis y de estar en los Juegos Olímpicos”, explicó Delpo en el video publicado en Instagram.

El campeón del US Open en el 2009 está en Chicago, Estados Unidos, preparado para la operación de hoy. “No vienen siendo semanas fáciles. Desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo, pero un día me levanté y llamé al médico para intentarlo. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y salir adelante con esto que hace muchos meses me trae dolores de cabeza”, dijo.

El integrante del equipo campeón de Copa Davis en 2016 insistió en su deseo de regresar al tenis: “No quiero dejar de intentarlo. Toda la fuerza y energía que me manden será bien recibida y me ayudará mucho para pasar esta piedra en el camino”.

Esta nueva operación está programada en la ciudad de Chicago, y está claro que representa un nuevo obstáculo en una carrera que en forma repetida debió interrumpir a raíz de lesiones que han pasado a convertirse en un veradero “karma” para uno de los más destacados tenistas de nuestro país, quien las debió asumir desde que en el año 2008 sufrió la fisura de una vértebra en el Abierto de Australia.

De todos modos, antes de este cuadro en la rodilla derecha, que deberá atender nuevamente cuando parecía un tema superado, el original de Tandil, de 32 años y con más de 25.000.000 de ganancias acumulados durante su carrera en el circuito profesional, había padecido otra lesión, en la muñeca izquierda, que lo postergó largamente y le significó tres operaciones.

EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS

Los problemas físicos de Del Potro, como quedó referido, se remontan a 2008, cuando en enero sufrió la fisura de una vértebra lumbar durante el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, y debió retirarse durante su partido ante el español David Ferrer (se retiró cuando perdía 6-3, 6-4 al mejor de cinco sets en la segunda ronda, en mayo debió parar a causa de un desgarro lumbar durante el Masters 1000 de Roma que no lo dejó completar su partido ante el escocés Andy Murray y en noviembre lamentó otro desgarro, en este caso en el aductor de la pierna derecha que le impidió jugar el cuarto punto de la final de Copa Davis que la Argentina perdió con España por 3-1 en Mar del Plata.

En 2010 fue fue operado en el tendón cubital del extensor carpiano de la muñeca derecha, por lo cual estuvo ocho meses inactivo; mientras que en 2011, en mayo se desgarró el recto anterior izquierdo y no pudo completar el partido que jugaba ante el español Rafael Nadal en el Masters 1000 de Madrid y en noviembre sufrió una lesión en el hombro derecho que le impidió jugar el Masters 1000 de París, en el que buscaba la clasificación para el Masters.

En 2012, durante el mes de mayo, se lesionó la rodilla izquierda durante Roland Garros y recién pudo volver a jugar en Wimbledon y en septiembre se lesionó un cartílago en la muñeca izquierda y no pudo completar su participación en la serie de Copa Davis ante la República Checa en el Parque Roca de Buenos Aires, recién pudo reaparecer en octubre en el ATP de Viena.

En marzo de 2013 Comenzó a sufrir cada vez más seguido las molestias en la muñeca izquierda y en abril debió abandonar un par de torneos por un cuadro virósico que le afectó las vías respiratorias superiores; en marzo de 2014 se operó por primera vez la muñeca izquierda; en enero de 2015 fue intervenido por segunda vez en la Clínica Mayo de Rochester, Estados Unidos y en junio se operó por tercera vez de la muñeca izquierda. Todas las intervenciones fueron realizadas por el doctor Richard Berger, en la Clínica Mayo, en Rochester, Estados Unidos.

En octubre de 2017, durante el torneo de Shanghai, sufrió una caída que afectó su muñeca izquierda, pero los estudios no arrojaron ninguna lesión severa, por lo que sólo debió ser inmovilizado con una férula y descansar unos días; en mayo de 2018 sufrió un desgarro en el aductor derecho durante su partido ante el belga David Goffin en segunda ronda del Masters 1000 de Roma con el marcador 6-2, 4-5 para el europeo y en octubre sufrió la fractura de la rótula derecha durante el Masters 1000 de Shanghai, luego de haberse caído y golpeado contra el piso.

En 2019 repitió la fractura en la rótula derecha durante el ATP 500 de Queen’s, sobre césped, en el que buscaba su mejor puesta a punto para Wimbledon. Le ganó al canadiense Denis Shapovalov 7-5, 6-4 en la ronda inicial y luego de someterse a estudios comprobó la gravedad de la lesión por la que fue intervenido en Barcelona, Miami, Berna y hoy, por cuarta vez en Chicago.

Un par de semanas atrás, en una aparición pública con motivo de un reconocimiento a su trayectoria, Delpo le puso fecha a su reaparición: los Juegos Olímpicos reprogramados para este año. “Este es mi año y los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Lo tengo entre ceja y ceja y por más que el cuerpo se ponga grande me siento con el ánimo de afrontarlo”, manifestó.

“La realidad me marca que me está costando en la recuperación. He probado muchos tratamientos tradicionales, alternativos, y no pude volver. Desde lo emocional cuesta mucho, me duele hasta ver los partidos de tenis por televisión, trato de manejarlo lo mejor posible, tengo mis altibajos, pero todavía siento algo adentro mío y la sigo peleando”, agregó.

En todo este tiempo de recuperación, luego de haber pasado por tres operaciones en la rodilla, desde octubre de 2018, y con el fallecimiento de su padre de por medio, Del Potro también pensó en el retiro. “En algún momento se me cruzó dejar, muchas cosas se me cruzaron. Esa opción está dando vueltas sobre mi, pero me agarró de eso que siento adentro y trato de potenciar esa mínima energía positiva que tengo y no bajar los brazos, quiero volver a jugar al tenis, pero veré cómo puedo hacerlo”, finalizó el integrante del equipo nacional campeón de la Copa Davis en el 2016.