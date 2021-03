Paolo Goltz no le atendía las llamadas a Maradona tras los partidos de Gimnasia: el motivo

Paolo Goltz fue uno de los refuerzos que tuvo Diego Armando Maradona en su paso como director técnico de Gimnasia y, este martes, el actual defensor de Colón recordó las vivencias con el Diez.

En diálogo con F360 (ESPN), una de las anécdotas que más llamó la atención de todos es que no solía atender las llamadas de Maradona tras los encuentros del Lobo. ¿El motivo? Diego cambiaba seguido de número de celular y Goltz no responde las llamadas de desconocidos.

La primera vez que ocurrió fue antes de ponerse la camiseta albiazul, cuando todavía jugaba en Boca y el Diez estaba interesado en él: “No lo tenía agendado. Cuando pasa eso, no atiendo el teléfono. Después de ese llamado me llegó un mensaje: ‘Soy Diego DT, atendeme’”, contó entre risas.

Ya jugando en el elenco de nuestra ciudad, este episodio se repitió. "Él cambiaba muy seguido de teléfono, me llamaba tarde a casa y no atendía porque no conocía su número. De nuevo decía ‘soy Diego DT, atendeme’ y lo tenía que llamar”, recordó entre risas.

“El mejor recuerdo es ese, que partido por medio me llamaba. Muchas veces me dijo cosas, me mandó saludos de cumpleaños, tengo todo guardado en mi teléfono. No soy de guardar fotos ni nada, pero esas cosas me han quedado para mí. Son cosas que quizás algún día me ponga a ver”, añadió, con un poco de nostalgia por el fallecimiento de Maradona en noviembre del año pasado.

Por último, refleixionó sobre las últimas imágenes públicas del Diez, el día de su cumpleaños en el Bosque: “Creo que todos tuvimos un deterioro personal por no salir y estar encerrados. Quizás él era el que más necesitaba salir. Cuando iba con nosotros a los entrenamientos se lo veía contento y disfrutar. Nosotros disfrutábamos también porque se lo veía bien”.