¡Qué mal nieto! Tomaba mate con su abuela y fingió que tenía coronavirus: hay video

Un polémico video de TikTok se hizo viral en las últimas horas. En él se puede ver cómo un joven le juega una broma a su abuela mientras compartían el mate al fingir que tenía coronavirus.

Todo quedó grabado con un celular y allí se puede ver la preocupante reacción de la mujer mientras se encontraba sentada en una reposera en un patio.

Las imágenes comienzan con la voz de un hombre hablando por teléfono con otra persona, con un tono que se asemeja al cordobés. “Te decía ya, estoy perdiendo el gusto de las cosas”, arranca diciendo la voz detrás de la cámara, por lo que la mujer da una vuelta rápida de cabeza hacia el interlocutor, abriendo sus ojos y mostrando asombro.

Y sigue el relato, intercalando una tos fingida: “Yo acá estoy tomando mates con mi abuela. Y bueno, perdí el gusto, el olfato. Estoy un poquito congestionado. Me tomé la temperatura hace rato y tengo 38, 38 y medio. Así que mañana me voy y me hago el hisopado”.

En medio de la supuesta charla telefónica la abuela va mostrando diferentes caras y sus reacciones se volvieron virales. Mira fijo al cielo, con aspecto serio, y hasta pone su puño contra su frente mirando hacia el piso. Sin duda sin poder creer que estaba compartiendo el mate con un supuesto infectado de Covid.

Claro que se trató de una broma que fue muy criticada en las redes sociales por el mal gusto del "chistoso".