Quebró en llanto Guillermo Andino al hablar de la muerte de la hermana de Carolina Prat

Natalia, la hermana de Carolina Prat, murió en las últimas horas luego de darle una ardua pelea a una dura enfermedad. Fue la propia esposa de Guillermo Andino la que dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

"Hoy me toca compartirles una noticia que nadie quisiera tener que contar. Mi única hermana, mi hermana menor Naty, falleció”, escribió. Y luego agregó: “Dejó este plano donde estaba sufriendo muchísimo este último momento. Los que amamos bien, sin egoísmo, agradecemos que Dios la llevo a un plano superior. Sabemos que cuando el cuerpo físico sufre deterioro y se convierte en un físico no sano, que no tiene salud digna, lo mejor que puede suceder es la muerte física”.

“Digo esto por que como yo creo que somos cuerpo y alma, la muerte solo es física, el alma es eterna. Sé que su alma agobiada también por tanto sufrimiento físico hoy al despojarse de su cuerpo ya vuela en paz, ya vuela con felicidad", continuó diciendo en su mensaje y manifestó que "quiero compartir con todos los que cotidianamente me regalan mucho cariño a través de esta red social este profundo dolor, que por respeto a mi hermana no pude contarles antes. Hace un largo tiempo que mi ser estaba preparándose para que llegara este momento... muchas veces creyendo que un milagro podría existir. Eso nos ayudaba a seguir caminando mejor este sendero que la vida decidió que teníamos que pasar...".

Por último, en su desahogo Carolina Prat expresó: "La muerte, aunque duela, es parte del proceso de la vida... por más dura que sea. Nos genera dolor y ausencia física, pero Naty va a estar eternamente conmigo en cada recuerdo hermoso y otros no tanto que tuve con ella en vida. Solo quiero decirle que siempre la volvería a elegir como hermana, en el plano que sea, en la forma de vida que siga. Gracias por leer hoy mi dolor".

Guillermo Andino, aún visiblemente golpeado por la triste noticia, abrió hoy su programa en América diciendo "es por ahí". Con esa frase comenzó a dar detalles, con lágrimas en sus ojos, del drama familiar que les toca atravesar: "Natalia tenía 43 años, toda las ganas de vivir, sin embargo no pudo pelearle al cáncer. Nati era la tía divertida, como decían mis hijos. Fue una leona durante un año peleándola. Murió en la casa de su pareja, Hernán".

Luego contó que "nosotros sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos cuándo. Ahora tenemos que cuidar mucho a mi suegra, que es como mi segunda mamá", y terminó diciendo: "Perdonen estas lágrimas pero necesita decirlo, ahora nuestra misión es cuidar a Alejandra, mi queridísima suegra, porque nadie está preparado para perder a un hijo".