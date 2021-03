Notificaron a bares, restaurantes y cervecerías platenses sobre las nuevas restricciones horarias

Autoridades de la Municipalidad de La Plata se reunieron con empresarios del sector gastronómico, a quienes les notificaron sobre las nuevas disposiciones que se tomaron para atender el avance del Coronavirus. Quedan suspendidas todas las actividades entre las 2 y las 6 de la mañana en bares, restaurantes y cervecerías.

El encuentro, que se desarrolló en horas del mediodía en la sede municipal de 20 y 50, estuvo encabezado por el Secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia; y el Subsecretario de Control Ciudadano, Néstor Pulichino; quienes recibieron a representantes de la cámara de gastronómicos.

Durante el cónclave, se describió la situación sanitaria actual y se detallaron las nuevas restricciones horarias a los representantes de bares, restaurantes y cervecerías de la ciudad con el objetivo de trabajar preventivamente ante el avance del Covid-19.

“A pedido del intendente Julio Garro, convocamos a los empresarios del sector gastronómico, cervecerías y bares a una reunión este mediodía en las oficinas de 20 y 50. Se les pidió en orden a la normativa nacional y provincial que se efectúe el cierre total de los comercios a las 2 AM”, expresó Ganduglia.

En ese aspecto, señaló: “El Municipio adhirió al decreto reglamentario dispuesto por la provincia de Buenos Aires, el cual indica la suspensión -a partir de este miércoles- de las actividades comerciales, artísticas, deportivas, culturales, sociales y recreativas entre las 2 y las 6 de la mañana”; y aseguró que “es importante que trabajemos junto a los responsables del sector para garantizar el bienestar de la ciudadanía”.

En el encuentro, las autoridades locales y los representantes de cada sector hicieron hincapié en la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y el sector privado; y se pidió abordar estas nuevas medidas con la responsabilidad social que se merece para poder hacerle frente al incremento de casos de Covid-19.

“Tuvimos una buena aceptación por parte de los empresarios. Nos seguiremos juntando todas las semanas y vamos a trabajar mancomunadamente de forma periódica para mantener la actividad laboral de los comercios, con estas restricciones nuevas”, remarcó Ganduglia; y subrayó que “los gastronómicos también se comprometieron a trabajar en la concientización, reforzando todos los protocolos y las medidas sanitarias para cuidar a la gente”.

Tal como se mencionó, el Municipio de La Plata adhirió a lo dispuesto por la Provincia de Buenos Aires, ante lo cual desde este miércoles quedarán suspendidas –de 2 a 6 de la mañana- las actividades comerciales, artísticas, deportivas, culturales, sociales y recreativas en la Ciudad.

Quedan exceptuadas de la presente restricción horaria las actividades productivas de carácter manufacturero, agropecuario y todas aquellas declaradas esenciales, se informó.

A la par, el Municipio dispuso no autorizar eventos sociales al aire libre que no cumplan con las disposiciones vigentes, suspendiendo la realización de eventos masivos como casamientos y cumpleaños, los cuales no serán habilitados por parte de la Comuna. En ese aspecto, se redujo hasta un máximo de 10 personas todas las reuniones sociales, familiares y de carácter recreativo.



ENCUENTROS CON DIVERSOS SECTORES

Frente a este contexto sanitario, la Municipalidad de La Plata convocó a puesteros que participan de las ferias francas para profundizar las medidas de prevención sanitaria antes, durante y después de cada jornada ferial.

Durante el mismo, se prevé hacer hincapié sobre la importancia de cumplimentar con los protocolos vigentes, las medidas de limpieza, distanciamiento y desinfección recomendadas por las autoridades; en tanto que se solicitará evitar grandes concentraciones de personas en las ferias habilitadas.

Conjuntamente, representantes de la Comuna también se reunirán con autoridades del CECIM y el CEMA en pos de coordinar que todas las actividades que se lleven adelante para conmemorar el 2 de abril, se hagan cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes para evitar la proliferación del Coronavirus.