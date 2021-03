Demi Lovato sigue con sus revelaciones: "Soy demasiado gay para casarme con un hombre ahora mismo"

Demi Lovato continúa realizando revelaciones de su vida personal, y no solo en su documental "Dancing With the Devil", sino también en diversas entrevistas periodísticas.

En las últimas horas, en diálogo con EW, la cantante y actriz aseguró: "Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme".

En 2017, Lovato habló sobre su creencia de que no tenía que ser etiquetada cuando se trataba de su identidad sexual.

"Siento que todos siempre están buscando un titular y siempre quieren que su revista o programa de televisión o lo que sea descubra cuál es mi sexualidad", le dijo al sitio PrideSource.com, donde añadió: "Siento que es irrelevante para mi música".