Verano en pandemia: el turismo cayó casi un 30% con respecto al año pasado

Si bien muchos aguardan a lo que ocurra a fin de mes con el feriado extra largo de Semana Santa, ya pasaron los primeros dos meses del año y la industria turística comienza a hacer su balance de la temporada 2021. Según los primeros resultados dados a conocer esta semana, el turismo cayó un 28,9% este verano respecto del año pasado.

Así, al menos, lo asegura un reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), según el cual entre la segunda quincena de diciembre y fines de febrero, 22,4 millones de turistas vacacionaron en destinos locales y realizaron un gasto directo de $ 201.158 millones.

“La temporada 2021 finalizó con un balance ajustado a la situación sanitaria y económica del país”, apuntaron fuentes la entidad, quienes destacaron además que tomaron protagonismo los viajes más cortos y cercanos, al igual que el turismo rural. En este sentido, resaltó que este año “hubo más excursionistas que lo habitual”.

De acuerdo a su primer balance, cerca de 36 millones de argentinos se trasladaron por el día a lugares aledaños, con un gasto promedio diario de $ 1300 per cápita y un desembolso total de $ 46.700 millones. Así, la erogación total directa del verano, entre turistas y excursionistas, ascendió a $ 248.000 millones.

La estadía media también bajó de 4,2 días en 2020 a 3,8 este año, “algo esperable por el menor poder adquisitivo de la gente y la prudencia frente al avance del virus”, detalló el estudio.

Por su parte, el turismo rural finalizó la temporada con un balance positivo, impulsado por el distanciamiento social. “El viajante pudo hacer periplos de cercanía, en grupos reducidos a lugares con naturaleza, y disfrutar de playas, caminatas, kayak, pesca deportiva sin amontonamiento de gente”, consideró la CAME.

Pese a haberse registrado una baja, la entidad precisó que “resultó menos grave de lo esperado. Si bien cayó 28,9% la cantidad de gente que viajó fronteras adentro, en relación al verano pasado, en muchas ciudades los empresarios consultados indicaron que la temporada fue mala, pero esperaban un panorama peor”.

Algo de lo que dicen en la CAME lo aprueba el agente inmobiliario Patricio Reflor, quien logró alquilar cinco de las siete propiedades que tenía a disposición en Pinamar. “Fue un verano raro y Pinamar tuvo impactos que no se esperaban, como el temporal que arruinó el fin de semana de Carnaval -detalla el agente-, pero así y todo las expectativas eran mucho peores y, dentro del panorama general, podría decirse que no fue tan desastroso como se esperaba”.

Hasta los últimos días de febrero, según una recorrida realizada por este medio, podía verse en la Costa Atlántica una presencia importante de turistas. Playas como San Bernardo, La Lucila, Mar del Tuyú o Costa del Este, por dar sólo algunos ejemplos, tuvieron una ocupación que, al decir de los propias inmobiliarias y comerciantes, supero el 60 por ciento para la segunda quincena de febrero, algo que, se admite, se preveía que fuera mucho menor.

La última foto de la temporada (con una semana final de febrero a puro calor y playas repleta de sombrillas) puede resultar engañosa pero alivia bastante si se recuerda que hasta hace poco más de cuatro meses la actividad turística estaba en duda y algunos, incluso, aseguraban que lugares como Mar del Plata o Pinamar no iban a poder recibir turistas.

Para las autoridades de la CAME, una de las características de esta inusual temporada fue que “las provincias se movieron con mucho turismo lugareño”, especialmente con viajeros que habitualmente, antes de la pandemia, vacacionaban en Brasil, Chile y Uruguay.

Hubo picos sobre el final de enero y en el fin de semana extralargo de Carnaval -a mediados de febrero-, algo que, hay que decir, entusiasma a los operadores turísticos de cara a Semana Santa, el próximo fin de semana largo que habrá a fin de mes.

“En la Costa no se dio por terminada la temporada -asegura Reflor-, y hay mucha confianza en que la Semana Santa movilice aún más gente que en Carnaval, que en el caso de Pinamar, pese a haber mucha gente, no pudo ser aprovechado como se esperaba debido a las inclemencias del tiempo”.

Según el relevamiento realizado por la CAME y difundido esta semana, el inusual “verano de la pandemia” fue de menor a mayor. “Las localidades tomaron recaudos para dar garantías sanitarias, y desde la segunda semana de enero, cuando se notó una baja de casos activos de Covid, el turismo se incrementó, alcanzando picos en el último fin de semana de enero y durante los feriados de Carnaval”, precisa el informe.

Según este mismo relevamiento, algunos factores que salvaron parte de la temporada fue la imposibilidad de vacacionar en el exterior, especialmente a Uruguay, y la necesidad de salir de viaje después de un año donde las escapadas de fin de semana estuvieron prácticamente ausentes por el confinamiento y las restricciones a los viajes.

De todos modos, para la CAME impactó la cancelación de fiestas y eventos masivos, la suspensión de certámenes deportivos y los cupos de ingresos con los que trabajaron los parques termales y los balnearios de las playas. Sin contar, por supuesto, el temor sanitario generado por la propia pandemia.

LA COSTA, EL PRINCIPAL DESTINO

Los datos aportados por la CAME entran en sintonía con los que maneja por estas horas el Ministerio de Turismo de la Nación, cuyas estadísticas precisan que durante los primeros dos meses del año se movilizaron por los destinos turísticos del país algo más de 12 millones de personas. De ese total, el 75% se repartió entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén.

De acuerdo a las estadísticas que manejan en Turismo, el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Villa Carlos Paz, Pinamar, Bariloche, Monte Hermoso, Miramar, San Martín de los Andes, Córdoba, Salta, Necochea, Merlo y Gualeguaychú tuvieron el mayor caudal turístico. En tanto, el 82% de los turistas viajó en auto y la estadía promedio fue de cinco días.

Como se dijo, la temporada 2021 tuvo momentos pico durante el fin de semana largo de Carnaval, con más de tres millones de turistas movilizados y ocupación plena en decenas de localidades; el cuarto fin de semana del año (23 y 24 de enero), con más de 2,4 millones de personas movilizadas por todo el país; y el fin de semana largo de Año Nuevo, donde dos millones de personas viajaron por Argentina.

“Más de doce millones de personas eligieron viajar por la Argentina, generando un alto nivel de ocupación y un fuerte impacto en las economías regionales, logrando además una baja en la curva de contagios”, apuntaron desde la cartera nacional.

El Ministerio recordó que para esta temporada de verano, atravesada por la pandemia de coronavirus, se definió la puesta en marcha de 19 Centros Modulares Sanitarios en ciudades turísticas, el despliegue del plan DetectAr y la presencia de promotores turísticos en los principales centro del país. También la puesta en marcha del programa Municipios Responsables en las localidades turísticas para que implementen campañas y puedan adaptarse a los protocolos vigentes, entre otras medidas.

En el mismo sentido, se llevó adelante junto con la Secretaría de Innovación Pública la Web Verano donde se puede acceder a los requisitos para ingresar a todas las provincias y completar el Certificado Verano, además de tener la posibilidad de descargar los protocolos con recomendaciones sanitarias para playas, balnearios, alojamientos y establecimientos gastronómicos, entre otros.

