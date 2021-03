En Los Hornos una familia perdió todo en un robo, hasta el auto

La casa, de piedra, tiene un comercio a ambos lados, una dietética y una verdulería. Además, está ubicada en un sector de Los Hornos donde el tránsito (vehicular y de transeúntes) es constante. El domingo el movimiento no suele ser el mismo que el resto de los días, y probablemente por ese motivo eligieron esa jornada para dar el golpe.

A las 16, la familia que viven en el inmueble situado en 60 entre 132 y 133 salió por unas horas, sin sospechar que sus movimientos eran observados desde un auto estacionado cerca. Cuatro hombres a bordo de un Volkswagen Fox esperaban el instante propicio para actuar. Cuando consideraron que ese momento había llegado, movieron el vehículo hasta ubicarlo en la puerta del domicilio.

Tres descendieron y uno de ellos permaneció detrás del volante, esperando el retorno de sus cómplices y actuando de “campana” para evitar contratiempos.

Vestían jeans, remeras y zapatillas deportivas. Llevaban tapabocas y entraron en la propiedad con las manos vacías. Minutos después salieron con todo tipo de pertenencias y hasta el auto de los moradores.

ESCRUCHE Y SORPRESA

El episodio tuvo lugar el domingo último, en una zona del barrio donde los robos de ese tipo no ocurren con frecuencia. Parte de la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, y fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que, sumadas a las imágenes tomadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), “son fundamentales para dar con el paradero de los delincuentes”.

El escruche sorprendió a los vecinos de la zona, donde hay muchos locales comerciales. “Por cómo los esperaron, parece que les hubieran hecho inteligencia”, aventuró el empleado de un negocio.

Y agregó: “Hemos tenido casos de motochorros y arrebatos callejeros, pero robos de este tipo no son comunes, o al menos yo no me he enterado”.

Según denunciaron las víctimas, los ladrones entraron tras forzar la puerta principal. Permanecieron un tiempo prudencial (aproximadamente una hora y media) en el que revisaron todas las habitaciones y el mobiliario.

La familia, en tanto, retornó al hogar cerca de las 19.30 y enseguida se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Luego de comprobar que los malvivientes no seguían en la escena, pudieron ingresar en su propia casa. Entonces notaron los faltantes, entre ellos un Volkswagen Vento gris 2017 que se llevaron luego de romper el portón del garage.

Además del rodado, les sustrajeron cuatro televisores smart, tres notebooks, una computadora de escritorio, un iPhone, una iPad, dinero en efectivo (800 dólares, 350 Euros y 3000 pesos). La denuncia fue radicada en la comisaría tercera y la causa fue caratulada como “robo”. Tomó intervención la UFIyJ Nº 9, de autores ignorados.

Cabe destacar que el jueves 18 de marzo, vecinos y comerciantes de Los Hornos llevarán a cabo una caminata por 137 desde 66 a 60 para pedir por más seguridad.