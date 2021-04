Sube la tensión política entre Alberto Fernández y Larreta

El presidente Alberto Fernández y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta mantendrán hoy una reunión de carácter institucional, aunque la relación política entre ambos está severamente dañada y el Gobierno nacional no dará marcha atrás con la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana (AMBA), como reclama el jefe de Gobierno capitalino, que ayer anticipó que si no prospera el diálogo presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

Según pudo saber EL DIA de fuentes de ambas administraciones, ese será el contexto en el que se verán las caras este viernes Alberto F. y Larreta, desde las 10 en la quinta de Olivos. El encuentro fue acordado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe porteño Diego Santilli tras una conferencia de prensa en la que su jefe político advirtió que “el trabajo coordinado se quebró” luego de que el Presidente anunciara medidas sin consultar a la gestión capitalina.

“No hablé con Larreta. Esta medida la tomé yo. Y la voy a hacer cumplir con las fuerzas federales”, advirtió ayer el Presidente. Mientras, Larreta pareció hacerse eco de las protestas de padres y docentes contra la suspensión de las clases, incluso en distritos gobernados por el Frente de Todos, como Pilar. También varios gobernadores del PJ reaccionaron con cuestionamientos a las medidas para enfrentar la segunda ola de Covid.

Aunque en el caso del alcalde porteño, su rechazo a la avanzada nacional cobró otra relevancia porque el territorio porteño estará abarcado por un decreto presidencial, así como unos 40 municipios del Conurbano y el Gran La Plata, con lo cual la única manera de resistir la implementación de las medidas será a través de un amparo judicial.

Según afirmó el constitucionalista Roberto Gargarella, la ciudad de Buenos Aires tiene potestad jurisdiccional sobre las escuelas desde la descentralización de la década del ´90, cuando la Nación transfirió funciones a las provincias y la capital federal. Aunque en el caso de los municipios eso no está claro y sólo tendrían injerencia sobre las instituciones locales.

El jefe de Gobierno porteño adelantó que presentará un amparo ante la Corte Suprema contra el cierre temporal de las escuelas dispuesto por el Gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus, aunque pidió una instancia de diálogo previo al presidente Fernández. También rechazó el despliegue del Ejército y de las fuerzas federales en las calles porteñas entre las 20 y las 6 “si esto –advirtió- no está coordinado y ajustado a las leyes vigentes”.

“El Gobierno nacional decidió romper el mecanismo de diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año”, acusó Larreta durante la conferencia de prensa que ofreció en la sede del Ejecutivo porteño, en el barrio de Parque Patricios, junto a su gabinete. Allí se los vio a Santilli, al jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez.

Más tarde, salieron en raid mediático otros voceros políticos cercanos al alcalde porteño: el senador nacional Martín Lousteau; la diputada Graciela Ocaña; y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, entre otros. En el edificio de la calle Uspallata, Larreta dijo que están “preocupados por la situación sanitaria”, ya que en la Ciudad “el promedio de casos creció, en la última semana, de 1.900 a 2.600, y el R sigue por encima de 1 y la ocupación de camas de terapia está creciendo”.

En su mensaje, Larreta dijo de todos modos que “no hay razón sanitaria que justifique, en este momento, suspender las clases presenciales”. Y sostuvo que lo ideal hubiera sido “esperar al menos diez días para evaluar el impacto de las decisiones de la semana pasada, que es lo mismo que dijo ayer la ministra de Salud de la Nación”, Carla Vizzotti. También se destacó que en el mismo sentido se pronunció el titular de la cartera de Educación, Nicolás Trotta.

Larreta rechazó “totalmente la participación del Ejército y de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad si esto no está coordinado” entre Nación y CABA. Y dijo que “la Ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias”. A su vez Alberto F. mostró su malestar con la gestión porteña: “Yo dialogué. Con el cierre de los restaurantes me pidieron que no sea a las diez y por consenso fue a las once. Y cuando anunciaron las medidas dijeron que no estaban de acuerdo”, reprochó.