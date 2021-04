Kicillof disparó sobre Larreta por el rechazo a las medidas

Se terminó la armonía y la época de una paz forzada y en ocasiones, fingida. Axel Kicillof se despachó a gusto contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, lo acusó de mentir y lo comparó con Mauricio Macri.

Fue durante una conferencia de prensa en la que durante 40 minutos disparó las mismas andanadas de críticas sobre Larreta que se cansaron de escuchar los intendentes del peronismo cada vez que tuvieron oportunidad de cruzarse con el mandatario provincial. La diferencia, es que esa dureza esta vez se hizo pública.

La tensión política que se había generado tras el anuncio de las nuevas restricciones por parte del Presidente escalaron fuerte ayer tras los duros cuestionamientos de Larreta. Y si el gobierno nacional evitó responder, el rol de defender las medidas restrictivas de la administración nacional, por pedido o decisión propia, lo asumió Kicillof.

“Larreta es igual a Macri”, disparó en una parte de su discurso el Gobernador, en lo que pretendió ser un tiro a la línea de flotación del proyecto político del jefe de Gobierno porteño, a quien no le gusta nada que lo emparenten con el ala dura de Juntos por el Cambio que se corporiza en la figura del ex presidente. “A veces no sé si sería mejor discutir directamente con Macri”, completó Kicillof.

La conferencia de prensa que Kicillof convocó para anunciar la adhesión de la Provincia a las nuevas medidas de restricción que producto del aumento de los contagios por coronavirus dispuso la Nación, terminó siendo el primer distanciamiento fuerte y formal del gobierno bonaerense con Rodríguez Larreta.

Tanto, que Kicillof se ocupó en lanzar durante varios pasajes de su discurso duras críticas al gobierno porteño y hasta acusó a la Ciudad de Buenos Aires de ser “el epicentro de la segunda ola”.

“En la Ciudad la incidencia de casos cada 100 mil habitantes es el doble que en la Provincia. Entonces, la probabilidad de contagiarse en la Ciudad es el doble, aproximadamente, que en la Provincia. No lo festejo porque va a pasar como en la ola anterior: como una mancha de aceite, el virus empieza en la Ciudad. No lo digo para chicanear, es la realidad. Y después se va extendiendo al primer cordón del Conurbano, después al segundo cordón, al tercer cordón y luego al interior de la Provincia y al interior del país. Está ocurriendo igual que el año pasado pero muchísimo más rápido, por eso lo urgente de las medidas”, abundó Kicillof.

En medio de la ola de contagios, la confrontación política también se disparó. Larreta exhibió ayer una impronta más férrea; Kicillof le respondió mostrándole los dientes, haciendo gala de una dureza que suele utilizar para referirse a la oposición pero de la que había hasta el momento puesto a cubierto al alcalde porteño.

Las críticas a Larreta por el desacuerdo frente a las medidas más restrictivas, tienen otro costado de análisis. Se inscriben también en la aceleración de los tiempos políticos y la decisión del alcalde porteño de buscar una candidatura presidencial en 2023. El kirchnerismo lo ha puesto en la mira y Kicillof se encargó ayer de disparar sobre el blanco político.

Más allá de estos tironeos, el Gobernador se alineó fuertemente con la estrategia nacional y anunció que la Provincia va a adherir a las nuevas restricciones. Así, en 40 distritos del Conurbano y La Plata desde las 0 horas de hoy habrá restricción a la circulación de 20 a 6; cierre de comercios no esenciales a partir de las 19 (desde esa hora y hasta las 23 los gastronómicos solo podrán funcionar bajo la modalidad de delivery y take away); suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en espacios cerrados; actividades al aire libre solo para diez personas; y suspensión de la presencialidad escolar.

Kicillof, se sabe, quería un cierre total por 15 días. Pero en el medio del tironeo político, cerró rápidamente filas con la Casa Rosada.

Kicillof respaldó además las decisiones del Presidente. “Las medidas que tomó Alberto Fernández son las adecuadas porque la situación cambió por completo y estamos ante una ola más grande y rápida que la del año pasado”, indicó. Y añadió: “Las políticas tienen que ser dinámicas: no puede ser que el virus vaya más rápido que los cuidados”.

