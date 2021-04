VIDEO .- Preparó sus herramientas para irse a trabajar y se las robaron todas en 12 y 510: "No me dejaron ni una"

Un informático que hace instalaciones de cámaras de seguridad sufrió esta mañana el robo de todas sus herramientas cuando estaba a punto de irse a trabajar. Tras dejarlas preparadas en su casa, un delincuente ingresó y se las llevó en menos de cinco minutos.

El hecho ocurrió cerca de las 6:55 horas en una vivienda ubicada en 12 entre 510 y 511. "Había dejado todo preparado para salir tempranito y me afanaron todas las herramientas", comentó la víctima, con bronca, en diálogo con EL DÍA.

"No me dejaron una. Estoy re caliente, fue en 5 minutos. El tipo se ve que sabía porque me va doblando las cámaras para arriba a medida que va pasando. Y con la gorrita y el barbijo no se le ve la cara", agregó.

Por último, lanzó: "Es indignante, no se puede laburar más".