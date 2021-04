Morla echa leña al fuego: “Maradona estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna”

Matías Morla rompió el silencio y prendió el ventilador en el escándalo que envuelve a la muerte de Maradona, por la que la Justicia investiga responsabilidades en torno a su fallecimiento. El último abogado y apoderado del Diez, uno de los apuntados por la muerte del astro, hizo fuertes declaraciones y las mismas serán reproducidas en el programa "TV Nostra", que debutará el próximo lunes a las 20:30 por América TV y tiene la conducción del chimentero Jorge Rial.

Así fue que el periodista adelantó lo que se podrá ver en su primer envío, que tiene a Morla como invitado. "Maradona estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna", fueron las declaraciones del letrado, quien además agregó que Diego "se sentía traicionado, se sentía robado".

Sus palabras las dijo en el marco de la denuncia que Dalma y Gianinna hicieron en la justicia penal contra Morla, a quien lo acusan de "administración fraudulenta" en la explotación de distintas marcas con el nombre de su padre.

Cabe recordar que hace un mes el abogado hizo su primera aparición pública con un posteo en Twitter, donde escribió: "A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios: un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear".

Otra de las frases de Morla que filtró Rial a modo de adelanto fue: "A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh. ¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado. Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.