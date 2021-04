Jonatan Viale: “A mi padre le ofrecieron vacunarse por izquierda”

A una semana de la muerte de su padre Mauro, Jonatan Viale volvió al trabajo y se lo escuchó sumamente conmovido. “A mí papá lo siento todo el tiempo”, aseguró.

Jonatan, que con su mujer fueron los únicos que pudieron acompañar el cortejo fúnebre dado que su mamá y hermana debieron aislarse por haber estado en contacto con Mauro, se refirió a este duro momento en el pase que mantuvo con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, donde él conduce “Pan y Circo”.

“Estoy bien; estamos acá. Un poquito nervioso... Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia...”, comenzó diciendo el periodista, con la voz entrecortada.

“Si era por mí, me quedaba en la cama... (pero) ¡Mi papá me cagaría a pedos si me quedo en la cama!”, manifestó.

Según dijo, con la muerte de su padre recién pudo dimensionar cuánta gente lo apreciaba. “Yo estoy muy orgulloso de mi papá porque sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión. Te juro que no sabía...”, manifestó.

Ya en su programa, elogió la humildad de Mauro, “una persona muy simple que ganó plata, gracias a Dios, por su esfuerzo, pero no dejaba de ser simple, con su jogging feo y sus anteojos manchados. Era un papá enorme, en toda la dimensión de la palabra”.

Por último, se refirió a cómo se desencadenó el final de su padre, que murió por complicaciones derivadas del coronavirus tres días después de haber recibido la vacuna. “Sigo orgulloso de que hicimos el trámite de la vacuna como corresponde, eso también es importante decirlo. Una lástima porque si era dos semanas antes, no se sabe lo que hubiera pasado; tampoco voy a empezar con esa. A él dos personas le ofrecieron vacunarse por izquierda, esas dos personas saben, pero lo importante es lo que dijo mi viejo, que dijo ‘no, me vacuno cuando llegue el turno’. Seguramente otra hubiera sido la historia, pero hicimos las cosas bien”.