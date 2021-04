Diego Poggi se fue de TN: “Me voy triste y desilusionado”

Luego de cinco años de trabajo, Diego Poggi decidió presentar la renuncia al canal Todo Noticias y aseguró que se va "triste y desilusionado".

"Me fui, fueron 5 años donde pasó de todo, me llamaron para una cosa, hice eso y otras cosas más, pero me fui, no podía crecer más, hoy presenté mi renuncia legalmente”, comenzó indicando en diálogo con La Nación.

Según trascendió, uno de los detonantes de su salida fue una supuesta discusión con un directivo del canal. Al respecto, dijo: “Son cosas que pasan, no hubo nada en especial, algunos intercambios, por chat, sí te puedo decir que me voy triste y desilusionado, ya pasará”.

Con relación a sus nuevos proyectos laborales, Pogg, aseguró que por ahora se abocará a su trabajo en Radio Berlín. “Eso ni lo dejo ni loco, me encanta, quiero hacer el duelo y juntar energías para lo próximo, que no sé qué será”, indicó al respecto.