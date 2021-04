A horas de las restricciones para circular: la estación de trenes de La Plata, repleta de pasajeros

A pocas horas para el comienzo de las nuevas restricciones en el transporte público para evitar la propagación del coronavirus, la estación de trenes de La Plata era epicentro de una masiva concurrencia de pasajeros.

Promediando la media mañana se registraba un vasto flujo de trabajadores, estudiantes y manifestantes que arribaban a la Ciudad en el marco de una protesta. De ese modo, el predio de 1 y 44 era hoy espacio de una nutrida aglomeración de personas.

Sin embargo, se trata de una escena cotidiana propia de la dinámica habitual que presenta la Ciudad que, como capital provincial, se caracteriza por un marcado ritmo de actividades estudiantiles, comerciales, administrativas y sindicales, entre otros.

Rita, enfermera desocupada, expresó que "aprovecho el último día para viajar, qué se va a hacer". "Tienen que poner más trenes y limpiar, porque hay una mugre impresionante en los trenes", criticó.

Julia, cocinera profesional sin trabajo fijo en este momento, comentó que "viajaba siempre a capital, pero hace un año y pico que no trabajo". "Habrá que poner de nuevo el pecho y la paciencia. Tenemos que defender el bienestar. No hay posibilidades de trabajo. Esta situación me hace mal", manifestó

Por su parte, Rosa, que no es esencial, contó que "está bien lo que se está haciendo". "En el tren todos sentados y con barbijo. Igual es la propia gente que trae los problemas. La gente grande nos cuidamos. Ahora, la juventud...", señaló.

A su vez en la Terminal, otro de los lugares de La Plata con gran afluencia de gente, se formaban largas filas de pasajeros aunque de forma más organizada. Allí era evidente el respeto del distanciamiento comunitario, a diferencia de lo que se observaba en el predio ferroviario.

La formación de estos cuadros multitudinarios es lo que buscarán evitar a partir de esta medianoche las autoridades gubernamentales con el objetivo de evitar la propagación del virus frente a la nueva ola de contagios.

En ese sintonía se tratará de dar lugar a los consejos de infectólogos y asesores especialistas que desaconsejan desalentar los amontonamientos de personas frente a la circulación comunitaria del coronavirus con sus nuevas variantes.

Tal como se informó, a partir del primer minuto del viernes el Gran La Plata será alcanzado por las medidas anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández, las cuales consisten en la limitación del transporte público -micros, trenes y subtes- sólo para trabajadores esenciales, personas autorizadas y personas del ámbito de la educación como docentes, alumnos y padres y nodocentes. En tanto que en la franja nocturna de 0 a 6 sólo podrán desplazarse los empleados esenciales.