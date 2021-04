Otra ex contra Osvaldo: “Pasaron cosas muy feas”

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo llevan años de coqueteo, y quién sabe qué más (él la acompañó, por ejemplo, al cumpleaños en el que ella encontró a su papá ahogado por la ingesta de alcohol), pero recién ahora, después de que él se reconciliara con Jimena Barón brevemente durante 2020, decidieron formalizar la relación. Una noticia que no le cayó nada bien a una de sus ex.

¿Barón? No: la que habló, aunque a regañadientes, pero deslizando una fuerte acusación, fue Constanza de Palma, Coty, con quien Osvaldo se juntó en noviembre del año pasado, para separarse poco tiempo después.

“No me interesa dar detalles de mi relación”, le comenzó diciendo la rubia a Fernanda Iglesias en un audio que la periodista reprodujo en “Hay que ver”. Coty afirmó que no iba a decir nada, por respeto a Osvaldo y su familia, pero Iglesias la pinchó y la joven terminó contando que “pasaron cosas muy feas” y que aunque hubo “mucho amor”, había “ideas distintas de lo que es una relación sana. Así que no pudo ser”.

Coty no se quiso meter en pormenores, pero en el último mensaje que le envió volvió a enfatizar la palabra “sana”, dejando entender que su relación con Osvaldo había concluido a causa de algunas actitudes tóxicas del rockstar. Algo que, claro, no es nuevo para él.

Militta, por ejemplo, afirmó que Osvaldo “es un tipo agresivo. Me ha insultado en redes y queda a la vista la clase de persona que es un tipo que es así”.

Barón, en tanto, se separó de Osvaldo (la primera vez) en medio de denuncias públicas por violencia verbal. Según el relato de la actriz, cuando se iba a ensayar, recibía mensajes con insultos de parte de su ex, que le decía “gatito barato” y “andá a chupar p…”. Luego, volvieron, y cuando se separaron por segunda vez, ella le dedicó “La Tonta” y “La Cobra”; para después volver (la cuarentena pasada) y volver a romper, en medio de otro escándalo, que no salió a la luz. Lo que sí salió a la luz fue el descargo de Barón en formato de canción: “Flor de involución”.