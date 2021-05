Se profundiza la crisis de Garbarino y cierran más sucursales

La firma Garbarino cerró sus locales en Rosario y los trabajadores denuncian que no fueron notificados sobre la medida. La empresa, que cambió de dueños hace casi un año, en junio de 2020, se encuentra otra vez en un proceso de incorporación de nuevos socios o venta, directamente.

Además de Rosario, también bajaron la persiana locales en Mar del Plata, Río Cuarto, Merlo, Río Gallegos y en las provincias de Salta y Chubut. Desde el sindicato, aseguran que los empleados de la cadena aun no cobraron los salarios del mes de abril. Y que los salarios de marzo fueron abonados solo en parte: los trabajadores que están en actividad recibieron un 50% de sus sueldos y los que están suspendidos cobraron un 25 por ciento.

CONFLICTOS EN EL CONURBANO

Trabajadores agremiados en el Sindicato de Obreros y Empleados de Comercio (Soeca) de la zona oeste del conurbano bonaerense realizaron días atrás asambleas y retención de tareas en sucursales de la empresa Garbarino frente a suspensiones y la falta de pago de los haberes, informaron fuentes gremiales.



Desde la regional oeste de Soeca, que conduce el dirigente Julio Rubén Ledesma, los delegados mercantiles de las sucursales de las localidades de Gregorio de Laferrere y Merlo, precisaron que "los trabajadores viven momentos de incertidumbre y angustia, ante la intención de reconvertir el negocio a la venta on-line".



El delegado gremial de Soeca en Merlo, Claudio Ledesma, precisó que "la situación es angustiante porque además cerraron la sucursal".



"Desconocemos qué otras decisiones va a tomar la empresa, afectando la continuidad laboral de los compañeros", remarcó el delegado a través de un comunicado difundido por esa organización.



Ledesma añadió que frente a "la crítica situación", el sindicato decidió "tomar medidas gremiales consistentes en una huelga de brazos caídos".



"Hasta el martes los clientes podían ingresar a la sucursal pero nosotros no atendíamos. Desde ayer, por una disposiciones municipales, sólo se podía atender desde la puerta y lo hacían los subgerentes. Hasta que decidieron bajar las persianas por la medida de fuerza", indicó el dirigente.



Por su parte, la delegada de la sucursal de Merlo, Erica Salazar, denunció: "Estamos en el quinto día hábil del mes y no nos pagaron el sueldo, con lo cual ahora nos deben los sueldos de marzo y abril y la empresa no dice nada".



Salazar añadió que "únicamente a aquellos trabajadores que son de riesgo les abonaron el 50 por ciento de sus salarios".



"Nosotros estamos en la vereda con pasacalles, repartiendo volantes a los vecinos y vecinas que pasan para que se solidaricen ante este conflicto. Si se cierran las sucursales, las familias se quedan sin trabajo. No nos pagan los sueldos y los aportes. Además sufrimos suspensiones. Por eso, vamos a seguir en alerta y en pie de lucha”, puntualizó.