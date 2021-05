El origen de Ameghino: paleontólogos abonan la teoría de que nació en Italia

En vida, por demás fecunda en términos de producción científica, sus estudios, allá por el siglo XIX, fueron objeto de algunas controversias. El naturalista que pasó gran parte de su existencia en esta ciudad, Florentino Ameghino, sigue siendo hoy motivo de polémica y lo es en relación a su nacimiento: mientras hay quienes afirman que su lugar de origen fue Luján, provincia de Buenos Aires, otras fuentes señalan como su cuna una localidad genovesa. Ahora, desde el Conicet se sumó evidencias sobre la supuesta italianidad del paleontólogo y antropólogo autodidacta que, ya sí con toda certeza, murió en La Plata.

El trabajo que vuelve a poner en el centro de atención a uno de los “cinco sabios” que en el auge de las ciencias se vincularon con nuestra ciudad (el resto, recordamos, son Luis Spegazzini, Juan Vucetich, Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte) y Alejandro Korn) se llevó adelante entre investigadores del Conicet, de la UNLP y la UBA.

A diferencia de la polémica desatada oportunamente por algunas de sus teorías, especialmente aquella que, publicada en 1880 bajo el título “El origen del hombre en el Plata”, aseguraba que la especie humana había surgido en las pampas del actual territorio bonaerense, la controversia por su propio nacimiento no llegó a levantar tanta polvareda. Sin embargo, hubo “acusaciones” públicas que había nacido en Italia, contrariamente a lo que afirma la biografía oficial, que postula que nació el 18 de septiembre de 1854 en Luján, Buenos Aires.

“Más allá de algunos testimonios de la época sobre su italianidad, actualmente el dato más firme que hay es la aparición de una carta en la que el propio Ameghino le pide a un colega italiano que lo ayude a conseguir un certificado de eximición del servicio militar obligatorio en aquel país, ya que de lo contrario le sería imposible pisar ese suelo con fines científicos”, precisó Alberto Boscaini, investigador del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET-UBA) y uno de los autores del trabajo que acaba de salir en la Publicación Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina (PEAPA), en la que se analizan las posibles causas por las que el célebre científico pudo haber ocultado su verdadero origen. En un escrito de puño y letra Ameghino admite haber nacido en 1853 en la localidad de Moneglia, Génova, y emigrado a Buenos Aires a los 18 meses de edad.

La nota, que no está fechada pero se estima puede datar de mediados de 1878, fue hallada en el archivo epistolar de Giovanni Capellini, antiguo director del Museo Geológico de Bolonia, y dada a conocer en 2020 por paleontólogos de esa ciudad. A ella le sigue una carta de respuesta firmada en abril de 1879 en la que Capellini le dice que no puede ayudarlo en su pedido. “Esta correspondencia fue el puntapié para que analizáramos en profundidad la cuestión de su nacionalidad y su ocultamiento a la luz de algunos datos del momento, ya que no podemos olvidar que ni Argentina ni Italia eran los países que conocemos hoy”, explicó Sergio Vizcaíno, investigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP) y participante en el trabajo.

En este nuevo estudio los investigadores realizaron una búsqueda documental en el Archivo de Estado de Génova que arrojó algo curioso: una lista del servicio militar italiano en la que un tal Giovanni Battista Fiorino Giuseppe Ameghino nacido en Moneglia es declarado desertor en diciembre de 1873. El nombre coincidía exactamente con el que figuraba en la transcripción de una partida de nacimiento publicada anónimamente en 1916, cinco años después de la muerte de Ameghino.

Además de la fecha del 19 de septiembre de 1853, el recién nacido aparecía como hijo de Antonio Ameghino y María Dina Armanino, los mismos nombres de los padres reconocidos en vida por el naturalista. “La validez de este certificado fue negada enérgicamente por el periodista Alfredo Torcelli, encargado de compilar su obra completa tras su muerte y principal defensor del origen lujanense, asegurando que no se trataba de la misma persona”, consignó Boscaini, y subrayó: “Pero hay que recordar que además había sido su amigo personal, con lo cual no se descarta que también ocultara la verdad”.

Para los autores del trabajo, existen dos razones que llevaron a Ameghino a negar su verdadero origen. Por un lado, debido a la idea que se tenía de los italianos en la década de 1880, momento en que el sabio se estaba afirmando nacional e internacionalmente como científico, justo cuando la inmigración desde ese país comenzaba a hacerse masiva. “No era así cuando él vino, en los ‘50, pero para finales de siglo se los miraba con cierto ojo discriminatorio, como sucede en cualquier contexto migratorio de esa magnitud”, apuntó Boscaini, quien curiosamente también es un paleontólogo italiano radicado en nuestro país.

El segundo motivo que exponen los autores se desprende del anterior: la disputa por los espacios de poder, terreno en el que tampoco le habría convenido a Ameghino que se conociese su origen. “Era una época de competencias feroces, donde los lugares centrales para dedicarse a la investigación eran tres: Buenos Aires, Córdoba y La Plata. Él no solo pasó por todos ellos sino que se fue dando un portazo o enemistado con otros académicos de peso”, contó Vizcaíno, y continúo: “A nuestro modo de ver, quedó ubicado en el medio de los dos paradigmas del momento; de un lado la ciencia importada del norte de Europa, erigida en figuras de mucho prestigio como por ejemplo el alemán Karl Hermann Bursmeister –quien llegó a desacreditarlo llamándolo, precisamente, ‘italiano’–, y del otro, la emergencia de una clase patricia argentina, personificada en Francisco Pascasio ´Perito’ Moreno. Pensamos que Ameghino buscaba forjar su posición en esa rivalidad”.

Monumental Florentino Ameghino realizó una obra científica y literaria que se describe como monumental por su vastísima producción. Falleció en La Plata, a la edad de 57 años, el 6 de agosto de 1911 y sus restos sus restos se encuentran en el Cementerio de nuestra ciudad.

