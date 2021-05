Fuertes reclamos vecinales y una tensa reunión por la inseguridad en City Bell

“Si me vuelven a robar, qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar?”, le preguntaba una vecina al único funcionario que participó de la reunión que tuvo lugar ayer por la tarde en City Bell, convocada para “conversar y aportar posibles soluciones a la ola de inseguridad que estamos viviendo en el barrio”, conforme señalaron los organizadores. El encuentro, del que participó un grupo importante de frentistas y comerciantes de la zona, comenzó a las 17 horas y se llevó a cabo en Camino Belgrano y 451. Y, según confiaron varios de los presentes, tuvo momentos de tensión y de reclamos fuertes.

“Quienes vinieron no salieron muy conformes en general”, le contó uno de los coordinadores de la movida a este diario. Y explicó que “repiten siempre lo mismo, no es campaña la inseguridad y pareciera que están en eso y no en buscar un remedio”.

Asimismo, remarcaron que “todos los días son doce o quince robos, es un montón, hay roba ruedas en pleno centro, a dos cuadras de la comisaría. Vive aterrorizada la gente”.

“ESTAMOS A LA DERIVA”

Respecto a la reunión en sí, indicaron que “participaron Pablo Fernández, del Ministerio de Seguridad, y el subjefe de zona Maximiliano Perera”, en tanto que “nosotros éramos unas 40 personas”. La asamblea -que se extendió por unas dos horas- “explotó” porque, comentó una de las asistentes, “metieron a la Municipalidad y al Gobierno anterior para justificar la situación que atravesamos. Entonces, le retrucamos con que no queríamos política”.

Además, añadió, “cuando le pedimos que compren combustible empezó a gritarnos que le pidamos a (Julio) Garro. Nosotros queremos estar más seguros, no nos importa la campaña”.

Por otro lado, afirmaron que “todo lo que nos prometía Fernández era ‘a partir de mañana’, hasta amenazaron con sancionar a los policías, algo que para nosotros es una locura. Estamos a la deriva, no hay plan y evidentemente hay una interna grande”, le contaron a este diario.

“En un momento se exaltó y nos dijo ‘si quieren show...’ no nos quiso decir qué están haciendo, todo fue una vergüenza”, agregó otro de los consultados.

No obstante, indicaron que “prometieron más patrullajes, más motos y más bicicletas en el horario comercial. Y después del cierre propuso meter un móvil que recorra los barrios, no solo en las arterias principales también en las calles internas”.

Entretanto, los vecinos que comandan la movida se quejaron por la tensión que hay en la relación que mantienen con las autoridades de la comisaría local.

Según indicaron tras el encuentro, Fernández “planteó que nos volviéramos a juntar el miércoles a la misma hora y en esta esquina para evaluar los cambios que supuestamente van a implementar y con la disposición del nuevo recorrido de móviles”.

Por último, lamentaron que “siguen los robos, es una cosa frecuente y tremenda. Lo que pasa es que City Bell es muy grande y se nota que hay un desconocimiento de parte de las autoridades de lo que es este lugar. No vemos prevención y las respuestas que tenemos no son suficientes”, indicó uno de los voceros de la movida.