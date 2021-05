El Ruso pidió dos refuerzos y tratar de retener a Fede González

Sin calma pero sin prisa, el próximo Estudiantes de Ricardo Zielinski comienza a armarse; por lo menos desde lo que es la imaginación y el deseo del entrenador albirrojo.

Tras unos primeros cuatro meses muy positivos, donde logró imponerle su impronta a un equipo que la pasó muy mal en la pasada Copa Diego Armando Maradona, el DT ya tuvo la primera reunión cara a cara con la dirigencia Pincha, pensando en lo que se viene para los suyos.

Ante esto, uno de los primeros pedidos del exAtlético Tucumán sorprendió a varios, ya que el Ruso apuntó a uno de los nombres que se suponía lejos de Estudiantes a partir del 30 de junio próximo.

Se trata de Federico González, a quien se le vence el vínculo con la institución, algo que Zielinski desea que no suceda porque lo considera un delantero importante en el armado de su once ideal. Y es que pese a no haber logrado la continuidad deseada, producto de sendas lesiones, si uno repasa los momentos vividos en la Copa de la Liga Profesional, e incluso en la pretemporada, cada vez que lo tuvo en condiciones, Zielinski lo utilizó. Algunas veces, hasta de volante por derecha.

Sin embargo, el objetivo de la continuidad del exTigre choca de frente con la realidad de un plantel en el cual se estima que un delantero no continuará.

Leandro Díaz y Pablo Sabbag llegaron en el último mercado de pases, por lo que su salida no aparece como probable. Y Francisco Apaolaza, “uno de los de la casa”, acaba de renovar con el Club. Por lo tanto, todos los cañones apuntarían a Martín Cauteruccio, quizás el mejor de los atacantes del León, pero también uno de los contratos más altos del grupo.

Así, las próximas semanas, ya con el plantel licenciado, serán fundamentales en cuanto a la conformación de una de las preocupaciones de Zielinski pensando en el segundo semestre de un 2021 que comenzó de buena manera: el frente de ataque.

apaolaza puso la firma

Antes del parate, Estudiantes tenía en mente la resolución de varias cuestiones importantes. Entre ellas, la renovación de Francisco Apaolaza, algo que finalmente se confirmó en la jornada de ayer.

De esta manera, el delantero estampó la firma y seguirá defendiendo los colores del León hasta diciembre del entrante 2022.

Nacido en La Plata, Apaolaza llegó al Pincha en época de infanto juvenil hasta aquel debut, ante Belgrano, en abril de 2018.

Entre lo hecho en Estudiantes, Patronato, Instituto y Atenas de Uruguay, su anterior institución, lleva cinco goles en 45 partidos disputados, siendo convertidos tres de ellos en el León.