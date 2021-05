Kicillof detalló las restricciones estrictas desde mañana y llamó "a no joder con la pandemia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza esta tarde una conferencia de prensa para dar detalles de cómo será el aislamiento estricto durante nueve días en la provincia de Buenos Aires y brindar su respaldo a las nuevas medidas de restricción dispuestas ayer por el Gobierno nacional para reducir los propagacion del coronavirus.

El mandatario llamó a "tener responsabilidad, a no joder con la pandemia" y reiteró que "estamos en campaña sanitaria, de cuidados, de vacunación".



"No hay que enloquecer a la gente con discusiones que distraen del problema central que es el combate del coronavirus", afirmó Kicillof e insistió con el pedido de "no politizar la pandemia".



Kicillof confirmó hoy que 126 de los 135 distritos de la provincia "tendrán restricciones a la circulación y a ciertas actividades" para intentar frenar la suba de contagios de coronavirus.

"Toda la región se encuentra en ataque de este virus: Esto no es algo sólo de Argentina, discuten cada medida como si fuera un invento argentino y se está aplicando la misma batería de medidas que se aplica en todo el planeta", dijo en la conferencia de prensa en La Plata.

Aseguró que el virus está afectando a los más jóvenes y niños, tanto que hoy hay "246 menores de 14 años en hospitales y clínicas" de la provincia y agregó que las embarazadas son hoy "población de riesgo".



En este sentido, alertó que "nadie está exento" de este virus "peligroso" y recordó que se trata de una "enfermedad nueva, potente, contagiosa y grave", en declaraciones realizadas desde La Plata.

El gobernador afirmó que la provincia de Buenos Aires "respeta las leyes" y las "cumple" y respaldó el Decreto de Necesidad y Urgencia que publicará el Gobierno nacional para extender la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus al afirmar que "tiene fuerza de ley" y "se cumplirá a rajatablas las limitaciones".



Y agregó que "el sistema de fases va a ser suspendido estas semana y puesto en equivalencias con el DNU".

Al mismo tiempo advirtió hoy que hay que "quedarse en casa, es lo menos riesgoso y más certero" para enfrentar la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que generó en el país un incremento exponencial de casos.



"A más contagios, más cuidados, es simple. Cuando disminuyeron los contagios empezamos con el sistema de fases a habilitar actividades y cuando los contagios comenzaron a crecer y vimos que esa era la dinámica de la segunda ola comenzamos a aplicar medidas mayores", explicó.

Kicillof, destacó que "la segunda medida más eficaz (para reducir el contagio) es interrumpir la presencialidad" y remarcó que así lo demuestran estudios científicos y, en este sentido apuntó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que suspenderla fue un "gesto de autocrítica" que "es bueno" y le "alegra".



"Es mentira que hay algún lugar donde no hay contagio, nos duele, nos cuesta, pero cuando sube mucho el grado de circulación del virus hay que interrumpir las actividades presenciales", sostuvo.