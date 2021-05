La despedida del Kun no pudo haber sido mejor en el City

Sergio Agüero tuvo una despedida soñada del Manchester City y la Premier League, con dos goles y un homenaje del club cuya camiseta vistió durante una década. Ingresó en el segundo tiempo y con dos anotaciones se sumó al triunfo por 5-0 frente a Everton. Su futuro estaría en el Barcelona, junto a su amigo Lionel Messi, aunque antes podría de sumar algunos minutos en la final de la Champions contra Chelsea.

El atacante surgido en Independiente protagonizó su último partido en la Premier con el Manchester City y aseguró que fue “un honor” haber jugado diez años en el mismo club. ”Es mi último partido pero estoy muy contento. Lo he disfrutado mucho y mis compañeros me han ayudado a ello. Mi objetivo siempre es marcar goles y estoy muy feliz”.

En medio de una jornada muy sensible, Josep Guardiola no ocultó su emoción por la despedida y aseguró que no podrá reemplazarlo, en especial por su condición de “persona especial” para todo el plantel y cuerpo técnico. “Hay varios jugadores que descubrieron su corazón, como David Silva, pero tendremos su legado. Demostró sus cualidades en 20 minutos”, resumió.

El máximo goleador histórico del club, quien con las dos anotaciones de ayer se consagró también como el más grande anotador de la Liga inglesa con una misma camiseta, desplazando en esa condición al emblemático Wayne Rooney, recordó en su despedida que “cuando llegué aquí no sabía qué iba a pasar, por eso el primer título fue el más importante, y desde ahí empezamos a ganar mucho más…”.

Lo ocurrido ayer fue el punto de partida para una larga serie de reconocimientos que incluirá una estatua que se mandará colocar en las inmediaciones del Etihad Stadium, junto a las de Vincent Kompany y David Silva, otras dos leyendas del club.

Agüero, tal y como le había prometido Guardiola, ingresó en la etapa complementaria, aunque recibió a primera hora, antes que la pelota comenzara a rodar, un pasillo por parte de los jugadores del Everton y del City, así como una sonora ovación por parte del estadio, donde fueron habituales las pancartas agradeciéndole los servicios prestados.

Unos 10.000 aficionados despidieron al argentino en el Etihad Stadium, después de que el City destapara un mosaico en honor al argentino en el centro de entrenamiento, se bautizara uno de los campos con su nombre y se creara un “grafiti” callejero con su figura en un edificio.

Agüero, que termina contrato el próximo 30 de junio con el City, marcó 260 goles en 389 partidos por diferentes competencias, lo que lo convirtió en el jugador con más goles en la historia del club.

Sergio Agüero, asimismo, calificó de “algo increíble” despedirse del Manchester City de esta manera, algo que confesó “no lo esperaba” porque “no es fácil estar diez años en el fútbol inglés”. Aceptó que “podría haber hecho un poco más”.

Por último, lamentó no haber tenido a su familia en la celebración organizada por el club y valoró a la gente que lo acompaña en este momento: “No pude estar con mi familia por el Covid-19. Me acompaña mi novia y la gente que siempre me rodeó. Sé que mis amigos y familia me están viendo y me apoyaron. Esto también es de ellos”.