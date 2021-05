Vivir sin DNI: el drama de una platense que reclama por el documento desde hace 10 años

Andrea Núñez nació hace 25 años en La Plata y desde hace diez lleva adelante una lucha en el ámbito de la Justicia por la tramitación del Documento Nacional de Identidad. Según recuerda, e incluso le sigue pasando, debe lidiar con cada situación cotidiana que requiere de su identificación. Así, por ejemplo, presentarse a un trabajo o recibir atención médica se convierten sin el valioso documento.

Según contó, el problema comenzó porque sus progenitores no le gestionaron el documento al momento de su nacimiento, en el Hospital San Martín.

Varios años después, siendo ella menor de edad, su madre inició el trámite por el DNI en un Juzgado de Familias de La Plata, pero el asunto se dilató con el correr de los años.

Cuando alcanzó la mayoría de edad, continuó ella con las consultas en los tribunales platenses. Pero a más de una década de iniciadas esas gestiones, todavía espera por una resolución del juez para que se expida su DNI y pueda acreditar su edad.

"No me puedo presentar en ningún trámite. No puedo conseguir un trabajo en blanco. No puedo votar. Cuando terminé la escuela primaria no me dieron ni un diploma con mi nombre. Tampoco puedo darle mi apellido a mis hijos", contó sobre la pesadilla que vivió a lo largo de su vida por no poder contar con el DNI.

Andrea contó que "tengo un nene chiquito y estoy cursando un embarazo, si bien me puedo ir a hacer controles a una salita, se me complica cuando tengo que ir al hospital, donde me dan mil vueltas para atenderme".

A pesar de que cuenta con un comprobante de documento en trámite, sostiene que "siempre me lo rechazan o me dan mil vueltas".

Desesperada por contar con su DNI, señaló que "es imposible llevar la vida así, ya tengo 25 años y hace más de diez que vengo esperando que me den mi documento para poder identificarme".