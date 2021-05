Qué se puede hacer y qué no en La Plata y la Región, según las nuevas restricciones

Sobre el cierre del domingo, el Gobierno bonaerense dio a conocer el decreto a través del cual adhiere a la nuevas restricciones fijadas por el presidente Alberto Fernández y las adecua al sistema de fases que rige en la Provincia desde junio del año pasado con motivo de la pandemia de COVID.

Según el sistema, La Plata, al igual que los municipios que conforman el AMBA, se encuentra en Fase 2 y en "situación de alarma sanitaria y epidemiológica", instancia en la que rige el mayor nivel de restricciones.

En ese sentido, la resolución que acompaña al decreto provincial señala que la Ciudad permanecerá en esa fase "permanecerá en dicha fase por un plazo mínimo de CATORCE (14) días corridos, sin perjuicio de la mejora que pudieran experimentar en dichos parámetros, con el objetivo de estabilizar el sistema de salud y evitar su colapso".

Tal como fuera anticipado el viernes último, en La Plata y la Región las actividades comerciales de carácter general no podrán desarrollarse entre entre las 19hs. y las 6hs. del día siguiente, quienes concurran a los comercios gastronómicos podrán en espacios al aire libre hasta las 19hs. y a partir de esa hora los locales podrán continuar trabajando únicamente bajo la modalidad de delivery y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía, en tanto que las personas no podrán circular entre las 20hs. y las 6hs. del día siguiente ni desarrollarse en ese horario ninguna actividad salvo las excepciones contempladas.

❌ ¿Están autorizados los eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre? Sí, con concurrencia máxima de hasta 10 personas.

❌ ¿Se puede ingresar a los locales de venta de indumentaria, calzado o jugueterías? No.



❌ ¿Se pueden practicar los deportes grupales de contacto que sean al aire libre? No.

❌ ¿Restaurantes y bares en el interior con aforo? No.

❌ ¿Podrán funcionar los soppings, sólo locales comerciales, sin patio de comidas ni espacios recreativos? No.

❌ ¿Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural? No.

❌ ¿Están autorizadas las actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural, de más de 10 personas? No.

❌ ¿Y las reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas? No, excepto para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.