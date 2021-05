Alarma en San Carlos por los asaltos con violencia en varios comercios y viviendas

Comercios y viviendas de San Carlos continúan en la mira de los delincuentes que, según los testimonios de las víctimas, parecieran estar desplegando cada vez más organización y, sobre todo, más violencia para ejecutar sus atracos. Así quedó reflejado en un asalto cometido el pasado lunes en una verdulería de esa localidad, en donde, como informó EL DIA, tres ladrones armados y encapuchados actuaron con ferocidad contra una empleada.

Como viene contando este diario, en San Carlos se registraron otros asaltos recientes en comercios y viviendas. La semana pasada cuatro negocios se convirtieron en blancos de motochorros que actuaron con rapidez y encapuchados. En tanto, en la zona de 146 y 47, dos casas fueron asaltadas, según afirman los vecinos, “con golpes planificados al detalle”.

El último hecho ocurrió en 131 y 528, cuando Claudia García (42) y un compañero se encontraban en pleno cierre del comercio.

Se acercaba la media tarde y aún restaba entrar algunos cajones y hacer la caja. Por eso, decidieron que lo mejor era dividir el trabajo para poder salir al mismo tiempo. Fue en ese marco que aparecieron tres sujetos. Redujeron al empleado que se encontraba en la vereda y lo metieron por la fuerza en el local.

“YA SABÉS A QUÉ VINIMOS”

Tras ese intempestivo ingreso, García, quien realizaba un inventario de la mercadería que debía reponerse, quedó cara a cara con uno de los ladrones. “Me dio un empujón y quedé tirada en el suelo. No entendía lo que estaba pasando. Intenté reincorporarme y el pibe me metió una patada en las costillas que me dejó sin aire. Tirada en el suelo, me empezó a tirar patadas a la cabeza. Decí que me cubrí con los brazos porque me hubiese reventado un ojo”, contó a este diario la víctima, quien recién se dio cuenta de que estaba sufriendo un robo cuando vio las armas.

Según expuso, los tres sujetos tenían pistolas tipo 9 milímetros. “Cuando ellos notaron que me había dado cuenta de las armas me dijeron ‘ya sabés a lo que vinimos así que danos la plata. Sabemos que acá hay plata’”, recordó.

“MI HIJA SE SALVÓ POR MINUTOS”

Claudia aclaró que en ningún momento ofreció resistencia. Sin embargo, uno de los sujetos, por caso el más violento, continuó pegándole patadas a punto tal que no la dejaba pararse para que pudiera indicarles dónde se encontraba la recaudación.

“Quería decirle dónde estaba la plata y que se terminara rápido la pesadilla. Pero no me dejaban. ‘Flaco, si dejás de pegarme te voy a poder decir dónde está la plata’, le dije. Quizás pensaban que iba a activar una alarma” expuso.

Aquellos momentos fueron de extrema tensión y preocupación para la empleada, ya que -además de la tortura que estaba sufriendo- en la calle se encontraba su hija adolescente que la estaba esperando para compartir un almuerzo.

“Mi mayor preocupación, además de mi vida y la de mi compañero, era mi hija. Cinco minutos antes había estado en la verdulería pero después decidió esperarme en el auto. En todo momento estuve pensando que podía entrar y quedar a merced de estos violentos”, revivió la mujer mientras agradecía que su hija, quien luego tendría un papel fundamental para que se concretara la detención de uno de los sospechosos, “se salvó por minutos de ese momento de terror”.

Finalmente, tras varios minutos de angustia para las víctimas, los ladrones lograron su objetivo. Luego de apoderarse de un folio con 70 mil pesos abandonaron la verdulería, no sin antes amenazar a ambos empleados para que no dijeran nada a la policía. Para ese entonces, un patrullero iba en camino al lugar de los hechos.

ROBO PLANEADO

La hija de García, que se encontraba revisando sus redes sociales, percibió un movimiento raro que provenía de la puerta del negocio. Pudo haberlo dejado pasar pero alzó la vista y justo alcanzó a presenciar el momento en el que un individuo metía a la fuerza al local al compañero de su mamá.

La joven relacionó inmediatamente aquella situación extraña con un asalto y dio aviso al 911. Sus sospechas quedaron confirmadas cuando, transcurridos unos minutos, tres individuos salieron del local con armas en la mano y se subieron a un vehículo Peugeot 208 que abandonó la escena raudamente. Para la empleada, la presencia de un cuarto integrante en un vehículo y el momento que eligieron para atacar (el cierre) son signos inequívocos de que tenían planeado el robo.

Gracias a la descripción de la madre y de la hija, la policía logró detener casi una hora más tarde a un adolescente de 17 años que, por su edad.

En total, según apuntó García, se llevaron una suma de 70 mil pesos que estaban destinados para la reposición de mercadería. Los propietarios del comercio indicaron a este diario que a partir de este hecho “prácticamente quedaron obligados a implementar medidas de seguridad como alarmas y cámaras de seguridad”.