El pescador del Lago del Bosque ahora dice que sacó a "la esposa" del gran pez anterior

El pescador conocido como “Loco de la carpa” volvió a mostrarse en las redes socials con otro enorme pez que dijo haber sacado del Lago del Bosque platense, del mismo modo en que lo hizo días atrás. Y en diálogo con ELDIA.COM aseguró estar convencido de que esta vez sacó a la hembra del gran pez que había sacado anteriormente.



"Pensé que después de esa captura tendría que estar la hembra y creo que así fue", estimó y como la anterior oportunidad sostuvo que "la devolví al agua como hago con todos los ejemplares porque lo mio es deportivo y sin intención de dañar el medio ambiente".



“Había quedado muy emocionado por la primera carpa y volví al laguito. Pude sacar otro amur un poco más chico que el anterior”, dijo en declaraciones periodísticas y en las redes sociales donde mostró el gran pez.



Como en la anterior oportunidad, la exhibición del ejemplar movió a suspicacias sobre si se trata o no de algo "armado" y si en verdad es posible obtener esas capturas en el tradicional paseo platense.



“Me dedico a pescar carpas desde hace muchos años, muchos me conocen y me siguen. No me voy a poner a mentir. Sé que algunos creen que es mentira pero la verdad no me interesa”, expresó Claudio sobre estos comentarios.



El pescador de Lanús pero con familiares en La Plata se especializa en carpfishing, una variante dentro de la pesca deportiva que consiste en la captura y devolución de carpas, una especie no muy valorada por los pescadores argentinos.



Claudio cree que la aparición de grandes peces en el Lago del Bosque platense puede deberse a que "hay gente que tiene peces en su casa y cuando crecen los tiran al lago y no saben lo que tiran. Hay hasta peces de colores ahí".