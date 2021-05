Los expertos, a favor de que se complete el esquema de dos dosis de vacunación

Los médicos infectólogos Eduardo López y Tomás Orduna, miembros del equipo de expertos que asesoran al presidente, celebraron ayer que la Argentina avance en la campaña de vacunación contra el coronavirus con la aplicación de las segundas dosis para completar así el esquema de inmunización. López dijo que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que “van a dar la segunda dosis de Sputnik a todos los que reciban la primera, por lo que el modelo de Sputnik Light, de un solo componente, la Argentina no lo va a tomar”.

Las autoridades rusas, como tal vez se sepa, aprobaron anteayer el uso de la vacuna de una dosis contra el coronavirus, la Sputnik Light, que consiste en el primer componente de la Sputnik V, tras estudios que demostraron que presenta una eficacia del 79,4%, según el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y que la protección también alcanza a las nuevas variantes.

En ese sentido, López señaló que en el país “ya estamos usando la Sputnik Light, es el primer componente de la primera dosis y es una vacuna que con la primera dosis, al día 21, tiene una eficacia de un 81% y al día 28, se dice que hay un 78%”.

El infectólogo del Hospital Gutiérrez y miembro del comité asesor del Gobierno nacional, aseguró que la Sputnik Light “se basa en una observación sobre 7 mil individuos que se trataron con una sola dosis, y al día 28, presentaban una eficacia era alta, casi del 80%”. López celebró que “ya están llamando a los que recibieron la Sinopharm para darles la segunda dosis, porque las segundas actúan como refuerzo”.

La distribución de una partida de 786.000 dosis de Sinopharm en todas las provincias se completó ayer, con el objetivo de dar continuidad al plan de vacunación que el Gobierno lleva adelante en todo el país para combatir la Covid-19, según informaron fuentes del Ministerio de Salud.

Estas vacunas forman parte de las 2 millones que arribaron al país en las últimas semanas para completar el esquema de vacunación a aquellas personas que ya recibieron la primera dosis.

Con respecto a la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, López recordó que “su eficacia aumenta al 82% a las doce o más semanas y el organismo ya tiene memoria inmunológica; por eso, con la segunda dosis aumenta mucho la cantidad de anticuerpos. La segunda dosis es de refuerzo, con niveles de anticuerpos más altos es probable que la duración sea mayor”.

Orduna, por su parte, aseguró que “todos los esquemas de dos dosis van a ser completados”.

Según el Jefe del Servicio de Medicina Tropical del hospital Muñiz y miembro del grupo asesor del Gobierno, “cuando uno habla de los tiempos iniciales, de 21 o 28 días de acuerdo a la vacuna, son los plazos mínimos para dar una segunda dosis, por lo que si en lugar de dársela a los 28 días, se lo da a los cinco meses, no pasa nada, uno no va a perder lo que logro con la primera dosis”. El infectólogo dijo que Sinopharm tiene casi 65% de eficacia con la primera dosis y alcanza a casi 80% después de la segunda, mientras que la Sputnik V con la primera tiene casi 90%. “Algo muy importante que se ha visto con todas las vacunas, el objetivo de la vacunación es que nadie muera, después si alguien se enferma leve o moderado el tema es no progresar a cuadros graves y eso lo garantizan todas las vacunas”, agregó.