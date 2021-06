La odisea de Claudia Albertario: vino al país desde Miami para despedir a su padre y quedó varada

La modelo Claudia Albertario vive una verdadera odisea en Buenos Aires, a donde llegó a fines de mayo para visitar a su padre, quien estaba en grave estado de salud y finalmente falleció el 29 de ese mes. A esa angustia, Albertario aseguró que ahora no puede retornar a Miami, en donde reside junto a su esposo, Jerónimo Valdivia, y sus dos hijos.

Albertario expresó que desde el sábado intenta comprar un vuelo a Miami, sin embargo la operación le resulta imposible. “Estoy tratando de volver a casa. Tengo a toda mi familia allá y no tengo manera de volver”, expresó Albertario. A su vez, denunció que a los vuelos “los reprograman, están sobrevendidos, te clavan a 7 mil dólares un pasaje en clase turista. Es una cosa de locos”.

“Desde el sábado que estoy tratando de conseguir un vuelo y me fui enterando de casos de gente que está varada, que no puede irse, que perdió hoteles, alquileres de departamentos, autos. Es rarísimo que no haya un ente regulador que mida esto. Si te muestro los pasajes, no lo podés creer... un pasaje que lo anuncian como ‘gran oferta’ cuesta casi 700.000 mil pesos”, deslizó. Y agregó que encima los promocionan como “baratos”.

Ante la situación dijo que “busco conexiones, vía a cualquier lugar: intenté vía Panamá, vía Costa Rica, vía Perú, irme a Canadá y de ahí, me voy nadando (se ríe), pero no hay. Es imposible volar”.

Y fustigó: “No puede ser que no agreguen más vuelos. O que los asientos de los tripulantes, que siempre están vacíos, los estén vendiendo. Hubo una sobreventa de 71 tickets el otro día. ¿Quién regula eso? Tiene que haber alguien que lo controle, porque después esa gente se arrastra a otros vuelos y se hace una bola de gente que no viaja más”.

Por otro lado contó que su padre “falleció por una insuficiencia cardíaca, después de haber tenido varios ACV sin signos que lo dañaron mucho. Y los últimos días fueron los que desencadenaron su partida”.

“Me esperó y pude despedirme. Lo llenamos de amor”, resaltó. Además, dijo que se dedicó de lleno a su madre: “La ayudé con trámites, la mimé, hicimos cosas juntas para estar con ella y animarla”.

En su odisea por volver a Miami, comentó que “mi compromiso más importante es mi familia. No me preocupa lo laboral, incluso puedo atender algunos asuntos estando acá. Pero tengo un hijo de tres años. Mi hija está en clases, y las terminaba hoy. Y no pude llegar a su final de curso”.

“No me queda otra más que tener paciencia y esperar. Que alguien haga algo, que vean esta situación y se regule un poco más. Que agreguen vuelos, que se bajen los precios”, reclamó.