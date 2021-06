Conmoción en España: hallaron el cuerpo de una de las 2 hermanas desaparecidas

España estaba conmocionada este viernes luego de que los investigadores que rastrean el lecho marino en las Islas Canarias hallaron el cuerpo de una de las dos hermanas a las que su padre se llevó hace semanas sin el consentimiento de la madre. Los forenses confirmaron que el cadáver hallado en una bolsa atada a un ancha a unos 1.000 metros (3.200 pies) de profundidad pertenecía a Olivia, de 6 años, la mayor de las dos hermanas.

Otra bolsa similar, vacía, fue encontrada cerca por un buque especial de investigación oceanográfica que colabora en el operativo de búsqueda, explicó la Guardia Civil, que dijo que la búsqueda de Anna, de un año, y de su padre, Tomás Gimeno, sigue en activa. Funcionarios del gobierno nacional y regional condenaron la muerte de Olivia y mostraron su apoyo a la madre, Beatriz Zimmermann.

"No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia'', dijo en Twitter el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. "Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos'', agregó.

Organizaciones feministas han convocado protestas para más tarde en el día en todo el país contra el reciente repunte de la violencia contra las mujeres, a menudo utilizando a sus hijos para hacerles daño.

Gimeno y las menores desaparecieron el 27 de abril en Tenerife, la mayor de las islas del archipiélago. La madre dijo que Gimeno, de quien está divorciada, le dijo que no volvería a verlas nunca más. El hombre no soportó que su ex pareja rehiciera su vida con otro hombre y es por ello que se sospecha que tomó esta drástica decisión.

Los investigadores lanzaron una amplia búsqueda por tierra y mar, pero el operativo se centró en las aguas de Tenerife tras la aparición del barco de Gimeno vacío y a la deriva. Interpol se sumó a la búsqueda divulgando la imagen de las dos niñas y emitiendo los llamados "avisos amarillos'' para personas desaparecidas. La madre de las menores ha publicado varios videos de ellas en internet en un esfuerzo para encontrarlas.