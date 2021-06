Más vecinos sin teléfono por el supuesto robo de cables

Mientras continúa siendo un misterio quién provocó la avería que dejó a miles de clientes de Movistar sin servicio de telefonía fija en el Centro, en la zona Norte se van acumulando los casos de vecinos que también quedan incomunicados, aunque en este caso sería por el robo del cableado.

Es lo que sucede desde hace dos semanas en 424 y 135, en Arturo Seguí, cuando un domingo por la noche los usuarios se percataron que los teléfonos estaban fuera de servicio. "El problema viene desde Avenida Arana, que 419, por lo que desde ahí hasta 424 por lo menos todos estamos sin teléfono", le dijo a eldia.com Silvia, una de las clientas afectadas.

A pesar de los 4 reclamos formulados y el tiempo transcurrido, todavía el inconveniente no fue resuelto. Y el agravante es que es una zona en la que no tener teléfono implica no tener Internet, ya que Movistar es la única prestadora del servicio debido a que las demás empresas no llegan hasta ahí.

En las últimas horas los vecinos de la zona de 134 y 422 también se quedaron sin el servicio de telefonía fija. Concretamente desde el lunes y, según apuntaron algunos vecinos, desde la empresa también les indicaron que se debe al robo de parte del cableado, mientras que desde el 15 de abril Beatriz Donadío de 30 y 526 que está "sin teléfono fijo ni Internet. Llamo y la excusa es que fue un robo de cable masivo", pero "ya es una vergüenza el tiempo transcurrido sin que lo solucionen".