Investigan una denuncia de abuso sexual en el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia

La Justicia platense investiga la denuncia formulada por una integrantes del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia, que refirió haber sido manoseada por un directivo de esa entidad ubicada en diagonal 74 entre 2 y 3. La mujer hizo pública en las últimas horas su decisión de renunciar a su cargo luego, de, expresó, tener que "ir a trabajar con botón antipánico, una situación insostenible".

El caso que se encuentra bajo la órbita del fiscal Alvaro Garganta de la UFI 11, habría ocurrido en noviembre de 2019 pero recién ahora trascendió cuando la denunciante tomó la decisión de renunciar.

La denuncia por el presunto de delito de Abuso Sexual Simple, que dio origen a la IPP 06 00 053222 19 un actual miembro de la Institución en tanto la denunciante es la entonces secretaria ejecutiva.

Según pudo saberse en ámbitos judiciales, la mujer denunció que en noviembre de 2019 y mientras los miembros del Colegio se tomaban una fotografía durante un acto de entrega de matrículas, el denunciado le habría tocado la cola. Al expediente, según trascendió, se habrían adjuntado fotografías del mencionado acto institucional.

Así, la presunto víctima habría puesto a las autoridades del Colegio en conocimiento del hecho y al Tribunal de Disciplina de la entidad. "Pero nadie hizo nada, nadie la contuvo", dijo a ELDIA.COM un allegado a la causa.

Tras un año desde el denunciado episodio, la mujer hizo pública a través de las redes sociales su decisión de renunciar a su cargo, señalando que "a casi un año de de estos hechos, para ejercer mis funciones como secretaria ejecutiva del Cokiba, debo ir a trabajar con botón antipánico y con miedo, situación que se hace insostenible".

"Todos los proyectos y actividades quedan en muy buenas manos, está todo prolijamente organizado. No hubiese podido llegar hasta hoy sin el apoyo de los licenciados Pablo Dolce, Alejandro Greco, Ignacio Ciarla, Marcelo Kelm y de las colegas de Generación Kinésica que siempre me apoyaron. No quiero dejar de avisarles que ya no pertenezco (al Colegio) más porque venimos trabajando siempre muy bien en grupo así que obviamente seguimos en contacto. Saludos a todxs".

En el marco de la causa penal iniciada el fiscal ya tomó declaración indagatoria al imputado quien, según trascendidos, habría en principio negado el hecho aunque una fuente sostuvo que en realidad habría "minimizado" el episodio asignándole a la actitud de tocar a su compañera un valor menor al que refiere la denuncia.