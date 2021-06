Kicillof pidió a intendentes del Interior que se involucren en la campaña electoral

Axel Kicillof se puso en modo campaña electoral. Ayer se reunió con intendentes del Interior y les pidió que se involucren fuertemente en la actividad proselitista. Fue durante una reunión del gabinete ampliado que el Gobernador llevó a distritos de la Quinta sección electoral y que concluyó con una reunión en Villa Gesell.

“Axel nos pidió que los intendentes nos pongamos al frente de la campaña, incluso participando de visitas a distritos vecinos”, dijo uno de los alcaldes que estuvo con el mandatario. El otro pedido oficial pasó porque cada alcalde se transforme en un defensor de las gestiones nacional y provincial.

La Provincia pondrá al ala política de la administración como arietes de la actividad proselitista. Los encargados serán el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y la titular de Gobierno, Teresa García.

Kicillof, visitó Villa Gesell, donde junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, y al intendente Gustavo Barrera, encabezó la inauguración del Centro de Salud Oeste.

En ese marco, Kicillof destacó que “mientras nos enfrentamos a la pandemia, nos propusimos seguir adelante con las obras que van a transformar estructuralmente la Provincia”.

Luego mantuvo un encuentro con empresarios gastronómicos, hoteleros y comerciantes en el que participó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, para evaluar la situación del sector.

Además, Kicillof participó por la mañana de un acto de entrega de viviendas en General Paz, donde aseguró que “no sólo en el conurbano, sino también en los pueblos más pequeños del el interior, es difícil acceder a una vivienda”.

“Nadie impide que el mercado solucione lo que pueda solucionar, el problema es que el mercado no soluciona todo. Y ahí donde no está el mercado, donde no hay rentabilidad, donde sectores de menores ingresos o más dificultades no pueden juntar para comprar la casa; ahí tiene que estar el Estado”, aseguró.