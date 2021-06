Duhalde: "Alberto no está bien, duerme poco, le mandé un WhatsApp a las 2am y me contestó”

El ex mandatario Eduardo Duhalde volvió a despertar la polémica este sábado al afirmar que el presidente Alberto Fernández "no está bien", y advirtió que los jefes de Estado "cuando están en una situación crítica tienen muchos impactos psicológicos".

En declaraciones radiales, el exmandatario nacional sostuvo que "está confuso" quién toma las decisiones en el Gobierno. "En los sistemas presidencialistas, las decisiones las toma el Presidente, que se nutre de quién quiera, los legisladores, los asesores. Del que cree que le da la mejor información, consejo, pero a veces se equivocan, porque no hay dirigentes que no se equivoquen", consideró Duhalde.

"Yo no quiero decirlo una vez más, pero me van a entender, Alberto no está bien. Los presidentes cuando están en una situación crítica tienen impactos psicológicos todos los días y no hay ser humano que aguante eso sin tener una ayuda y él no la tiene, él no la quiere", remarcó.

"Uno cuando está tan exigido, con tantos problemas, sin dormir…y él no duerme, duerme poco. Le he mandado un mensaje de Whatsapp a las 2 AM y me contesta". En esa línea, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires calificó a Alberto Fernández como su "amigo", y continuó: "Es un amigo que me da mucha pena. A mí me da pena cuando los presidentes que no están bien y empiezan a burlarse de él, como le pasó a (Fernando) De la Rúa que se equivocaba".

