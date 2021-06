Vacantes en la Justicia: los cuatro pliegos platenses enviados por Kicillof

El gobernador Axel Kicillof envío hoy 40 pliegos al Senado para ocupar cargos de jueces y defensores en diversos fueros y departamentos judiciales, de los cuáles cuatro son de La Plata,

¿De quiénes se trata? Ana Belén Piccone para el cargo de jueza de Juzgado en lo Correccional; Ernesto Julián Ferreira para juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal; Juan Alberto Benavídes para juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal; y Carina Verónica Gil como jueza de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.

Este es el primer proceso de cobertura de vacantes en la Justicia que promueve la administración Kicillof, en medio del reclamo de la Suprema Corte que viene planteando la necesidad de cubrir juzgados y fiscalías. Según se estima en fuentes judiciales, la vacantes serían unas 200.

La decisión del Ejecutivo se produce en medio de la particular situación que se vive en el Senado, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría. De hecho, esta situación generó un fuerte contrapunto, cuando la oposición aprobó 41 pliegos que había enviado la anterior administración de María Eugenia Vidal que Kicillof reclamaba que se los devolvieran para analizarlos. Esa polémica no cesó, porque el Gobernador no firmó los decretos de designación y ninguno de los candidatos pudo asumir.